New Journey to the West Hadir Tanpa Ahn Jae Hyun

BAGI para penggemar acara variety show New Journey to the West yang tayang di channel tvN, akhirnya bisa berlega hati. Syuting acara tersebut sempat belum pasti lantaran salah satu anggotanya yakni Ahn Jae Hyun sedang menyelesaikan perceraian. Kasus perceraiannya cukup menghebohkan masyarakat dan jagat dunia maya.

tvN dalam keterangan resmi seperti dirilis oleh Soompi, New Journey to the West 7 mulai syuting pada 30 September 2019 dengan mengambil lokasi syuting di luar negeri yang hingga kini masih dirahasiakan.

"Enam pemain yakni Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, Song Mino, P.O, dan Kyuhyun dipastikan mengikuti syuting sesi ke tujuh. Sedangkan Ahn Jae Hyun memutuskan untuk sementara waktu tidak muncul di sesi ke tujuh ini," demikian keterangan resmi tvN.

Keluarnya Ahn Jae Hyun sifatnya tidak permanen. Pihak manajemen meminta agar aktor tampan itu fokus pada kasus perceraian dengan aktris Ku Hye Sun. New Journey to the West merupakan salah satu variety show yang cukup sukses. (OL-3)