Greta Thunberg Raih Penghargaan dari Amnesty International

AKTIVIS lingkungan Swedia Greta Thunberg dan gerakan Fridays for Future meraih penghargaan Ambassadors of Concience dari Amnesty International. Penghargaan itu diberikan pada Senin (16/9), sehari sebelum KTT PBB tentang Iklim di New York.

Perempuan berusia 16 tahun yang cuti selama setahun dari sekolah mendapatkan sambutan meriah dari para mahasiswa di The George Washington University, tempat penghargaan itu diberikan.

"Kebijakan untuk mengatasi krisis yang terjadi hari ini sama sekali tidak ada," ujar Thunberg.

Baca juga: Demonstrasi dan Perpecahan Keluarga

"Itulah mengapa kita semua harus mendukung dengan segala cara yang memungkinkan agar mereka yang bertanggung jawab bertindak," imbuhnya.

Thunberg menambahkan bahwa penghargaan yang diterima itu bukanlah hanya untuk dirinya melainkan jutaan kaum muda yang ambil bagian, sejak tahun lalu, dalam aksi mogok sekolah setiap Jumat, terinspirasi dari aksi duduk yang dia lakukan di luar gedung parlemen Swedia sejak Agustus 2018.

Aksi mogok sekolah berikutnya akan digelar pada 20 September, saat Thunberg dan ribuan pelajar New York dijadwalkan turun ke jalan sebagai bagian dari aksi global bersama aksi lainnya di berbagai penjuru dunia. (AFP/OL-2)