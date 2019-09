Tim Dayung Indonesia Siap Tampil di The Osaka SUP Open

KESUKSESAN tim dayung berdiri dan kayak marathon Indonesia menguasai panggung juara di ajang BPJSTK Belitong Geopark International SUP & Kayak Marathon (BGISKM) 2019, tidak membuat skuat Merah Putih puas.

Stand Up Paddle Indonesia (SUP.ID) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJSTK) pun siap melanjutkan cita-cita mengharumkan Indonesia dengan memboyong dua gelar juara SUP Marathon dan Race di Belitong untuk mengikuti rangkaian Association Paddlesurf Profesionals (APP) World Tour dalam kejuaraan The Osaka SUP Open pada 20-22 September 2019 mendatang, di Dotonbori Canal, Osaka, Jepang.

Tedi sebagai juara dari kelas putra dan Catharina dari kelas putri akan mengikuti APP World Tour Sprint and Distance Racing 10K dan Pro-Am Sprint and Distance Racing 1K.

Tim dari Stand Up Paddle Indonesia itu akan dimanajeri Ryco Arnaldo dan Heriyanto.

Selain itu, beberapa peserta dari SUP.ID lainnya, yakni Agus Susanto, Silvester Tandagi, Indri, Devie juga Ryco dan Heriyanto akan mengikuti kejuaraan di kelas lainnya di nomor Amateur Distance 7 km.

Kejuaaran ini adalah bagian dari rangkaian APP World Tour, sebuah kejuaraan yang bertaraf international dan telah menjadi ajang bergengsi para waterman, sebuah sebutan untuk para atlet serba bisa yang dapat memainkan beragam olahraga air dalam tingkat tinggi.

Dirut BPJSTK Agus Susanto mengatakan Stand Up Paddle merupakan olahraga yang mudah dimainkan segala usia, potensi cedera sangat rendah, namun mampu membakar kalori maksimal.

Olahraga ini bisa menjadi amunisi baru bagi pengembangan sport tourism di Indonesia karena Indonesia sangat kaya dengan spot wisata air, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia melalui kehadiran tim atlet Stand Up Paddle Indonesia di setiap ajang kompetisi dunia.

"Untuk itu, mari kita dukung SUP.ID dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengharumkan nama Indonesia di level internasional melalui ajang APP World Tour dan dapat melahirkan talenta-talenta olahraga air yang dapat mengharumkan bangsa Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (16/9). (OL-2)