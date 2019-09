Resmi Meluncur, Ini Fitur Terbaru New Calya

AWAL pekan ini PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan Entry Multi Purpose Vehicle (MPV) andalannya, New Calya. Kendaraan keluarga 7 penumpang ini hadir dengan slogan 'Partner in Times', mengusung berbagai fitur dan tampilan baru.

Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata memaparkan, New Calya merupakan implementasi komitmen Toyota untuk terus mewujudkan Ever Better Cars berdasarkan semangat Let’s Go Beyond.

Sentuhan penyegaran yang diberikan makin meningkatkan nilai tambah New Calya sebagai mobil keluarga yang tak hanya memiliki fungsionalitas beragam, tapi kini juga tampil semakin gaya, tangguh, dan nyaman dikendarai.

"Kehadiran New Calya kami harapkan bisa melanjutkan kesuksesan pendahulunya dalam memberikan kontribusi signifikan bagi market MPV, khususnya Entry MPV," Kata Nakata.

New Calya tampil lebih agresif didukung oleh fitur-fitur terkini, seperti New LED Headlamp, New Retractable Outer Mirror (pada tipe G), New Front Grille Design with Dark Chrome Element, New Dark Chrome Element pada backdoor garnish, serta New Alloy Wheel Design.

Selain eksterior, bagian interior juga mengalami sentuhan ulang lewat penggunaan warna coklat gelap (dark brown) yang melapisi dashboard dan kursi pengemudi maupun penumpang untuk semua tipe.

Fitur baru lainnya berupa New Touchscreen Head Unit (pada tipe G), New Audio Steering Switch (pada tipe G), New Under Seat Compartment Tray (pada tipe G A/T), Illumination on A/T Indicator (pada tipe G A/T), Driver Seat Back Pocket (tipe G), serta Front Console Box (pada tipe G).

“Dengan kehadiran desain eksterior dan interior yang agresif serta didukung kehadiran fitur-fitur terbarunya, kami harapkan kehadiran New Calya mendapat respon positif di pasar dan makin mendapat tempat di hati para pelanggannya,” kata Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.

Toyota Calya pertama kali hadir pada Juli 2016. Enam bulan berikutnya Calya berhasil melipatgandakan pasar Entry MPV hingga empat kali lipat dari 20.731 unit pada 2015 menjadi 96.172 unit pada 2016.

Hingga Agustus 2019 atau 3 tahun setelah diluncurkan ke pasar, penjualan Calya mencapai 214.977 unit.

“Kami optimis kehadiran New Calya makin menggairahkan pasar Entry MPV di Indonesia sejalan dengan dinamika kebutuhan sarana transportasi yang sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat saat ini,” ujar Marketing Director TAM Kazunori Minamide. (RO/OL-7)