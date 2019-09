BTS Bersiap Kembali untuk Army

WAKTU yang ditunggu-tunggu Army, sebutan bagi para penggemar BTS, telah tiba. Big Hit Entertainment menyatakan bahwa BTS siap untuk kembali ke dunia musik.

"BTS telah mengakhiri periode istirahat mereka dan akan terbang hari ini untuk melakukan kegiatan yang telah dijadwalkan," ujar seorang sumber dari Big Hit Entertainment dilansir Soompi, Senin (16/9) waktu setempat.

Pada 11 Agustus lalu, boyband yang terdiri atas RM, Jungkook, Jin, Suga, V, J-Hope, dan Jimin itu mengumumkan akan mengambil istirahat panjang setelah tur dunia mereka. Big Hit Entertainment pun meminta para penggemar untuk menghormati waktu pribadi para anggota boyband. Meski begitu, anggota BTS tetap rajin menyapa penggemarnya dan mengabarkan aktivitas mereka.

BTS yang menggandeng Halsey untuk lagu Boy with Luv, album Map of the Soul: Persona, ini tengah mempersiapkan konser Love Yourself: Speak Yourself di Stadion Internasional King Fahd, Arab Saudi, pada 11 Oktober mendatang. Selanjutnya, BTS akan tampil di Stadion Olimpiade Seoul untuk menutup resmi tur dunia mereka. (H-3)