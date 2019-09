Camila Cabello Janji Senorita

PENYANYI keturunan Kuba-Meksiko Camila Cabello, 22, menerima penghargaan Voice Award dari organisasi Save the Children di New York pada Kamis (12/9) waktu setempat, seperti dilansir dari People. Penghargaan tersebut diberikan pada Cabello atas komitmennya terhadap anak-anak sekaligus menjadi suara bagi mereka.

Dalam pidato penerimaannya, Cabello mengucapkan terima kasih kepada Save the Children atas komitmennya membantu anak-anak yang kurang beruntung. "Organisasi ini, kalian, mengubah jalan hidup banyak keluarga dan anak-anak di seluruh dunia," imbuh Cabello.

Menurut penyanyi yang pernah tergabung dalam Fifth Harmony itu, suara ialah instrumen yang kuat dan jika digunakan bersama-sama akan menghasilkan perubahan yang besar bagi anak-anak.

Cabello berjanji akan membantu penggalangan donasi sejumlah US$250 ribu untuk mendanai berbagai program bagi anak-anak, antara lain kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan program bagi pengungsi anak-anak.

"Aku merasa sangat terhormat menjadi bagian dari gerakan ini, tapi jalan kita masih panjang," ujar Cabello menegaskan komitmennya.

Cabello yang menjadi duta Save the Children mengunjungi salah satu program organisasi tersebut di Puerto Rico setelah badai Marai memorakporandakan negara tersebut, tahun lalu.

"Aku besar di Karibia. Aku ingin membantu orang-orang yang terdampak badai Maria dengan yang bisa kulakukan," ujar Cabello tentang kunjungannya itu.

Sebelumnya, pada 28 Februari 2016, perempuan kelahiran 3 Maret 1997 itu mengumumkan kemitraannya dengan Save the Children dalam rancangan edisi terbatas t-shirt love only untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang berkaitan dengan para perempuan supaya mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan perawatan kesehatan.

Cabello juga telah bermitra dengan Children's Health Fund, sebuah organisasi nonprofit yang didedikasikan untuk menyediakan perawatan kesehatan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Sukses solo

Camila Cabello dikenal pertama kali ketika mengikuti kontes X Factor. Meskipun tidak menang, ia beserta empat peserta lain, yakni Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui ditawari mengikuti seleksi berikutnya sebagai grup vokal yang kemudian diberi nama Fift Harmony. Grup ini ditawari rekaman oleh Simon Cowell, produser Syco Music, dan Epic Records.

Ia pun memutuskan solo karier dengan meluncurkan single duetnya bersama Shawn Mendes berjudul I Know What You Do Last Summer pada 2016. Cabello yang bernama asli Karla Camila Cabello Estrabao itu juga menggandeng rapper Machine Gun Kelly untuk lagu Bad Things.

Nama Cabello mulai menyeruak jajaran penyanyi kelas atas setelah single-nya, Havana, bersama rapper Young Thug pada Juni 2018 menjadi lagu Spotify artis perempuan solo paling banyak didengar dengan lebih dari 888 juta streaming.

Pada Januari 2018, Cabello meluncurkan album self titled. Ia pun kemudian memulai tur solo dunianya bertajuk Never Be the Same. Dari tur itu, Cabello mendapatkan penghasilan lebih dari US$1 juta.

Havana juga memberi Cabello banyak penghargaan, termasuk American Music Awards sebagai artis pendatang baru terbaik 2018, kolaborasi terbaik, video klip musik terbaik, dan lagu pop/rock favorit

"Dan terkadang sulit untuk melakukannya karena kamu gugup, tapi hari ini aku seolah berpikir: kamu tahu apa? Nikmati saja momen ini karena kamu telah berjuang sangat keras untuk sampai ke momen ini," ujar Cabello seperti dikutip dari Billboard.

Terakhir, ia kembali menggandeng Shawn Mendes untuk berduet dalam lagu Senorita. Single itu mendapatkan penghargaan Best Collaboration dalam ajang MTV VMAs 2019. (H-3)