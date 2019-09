Dana Bos yang telah Dicairkan di Flotim Lebih dari Rp30 Miliar

LEBIH dari Rp30 miliar rupiah dana bantuan operasional sekolah (BOS), dialokasikan bagi ratusan sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tersebar di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk tahun ini.

Dana itu dialokasikan untuk 152 sekolah tingkat SD negeri serta 40 sekolah tingkat SMP negeri. Adapun besaran dana bos yang diterima sekolah-sekolah ini tergantung jumlah siswa di setiap sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Flotim Fransiskus Saverius Resiona, saat ditemui Senin (16/9), mengakui dari total alokasi dana bos tersebut, hingga kini sudah dicairkan hingga tahap triwulan kedua.

Fransiskus menyebut, untuk SD negeri sudah terealisasi sebanyak 34 sekolah, dengan jumlah dana Rp1,3 miliar lebih. Untuk SMP negeri baru 13 sekolah yang sudah direalisasikan dengan dana Rp1,8 miliar lebih. Sementara untuk sekolah swasta tingkat SD swasta baru 19 sekolah dari total 40 sekolah dengan dana yang sudah direalisasikan dalam triwulan dua ini sebesar Rp774 juta lebih, sementara dari total 23 SMP swasta, baru 7 sekolah SMP swasta yang sudah direalisasikan sebesar Rp682 juta lebih. "Dana bos ini dirincikan untuk tingkat SD, per siswa menerima 800 ribu/bulan, dan tingkat SMP per siswa menerima 1 juta/bulan, dengan sistem pencairannya per triwulan," ujar Fransiskus.

Fransiskus mengakui masih banyak sekolah yang belum menerima pencariran dana BOS pada triwulan kedua ini karena belum memasukan laporan pertanggungjawaban keuangan maupun pembukuan. "Sepanjang sekolah tersebut belum dapat mempertanggunjawabkan pengelolaan dana tahap pertama, maka sekolah yang bersangkutan belum dapat direkomendasikan untuk menerima dana tahap berikutnya." (A-2)