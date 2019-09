Vokalis The Cars Ditemukan Tewas

RIC Ocasek, vokalis band pelopor New Wave, The Cars, ditemukan tewas pada Minggu (15/9).

Kepolisian New York mengatakan mereka menerima laporan sekitar pukul 16.00 waktu setempat mengenai adanya seorang pria tidak dikenal yang tidak sadarkan diri di East 19th Street. Pria itu dinyatakan tewas di tempat.

Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai Ocasek.

Surat kabar USA Today melaporkan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam kematian pria berusia 75 tahun itu.

Bersama Ocasek, The Cars melahirkan sejumlah lagu his seperti You Might Think, Shake It Up, dan Drive pada 1980-an.

Setelah berpisah pada 1990-an, The Cars berkumpul lagi pada 2011 setelah Ocasek menulis sejumlah lagu baru dan merasa lagu-lagu itu hanya cocok dimainkan dirinya dan personel The Cars.

Tahun lalu, The Cars masuk Rock and Roll Hall of Fame bersama Bon Jovi, the Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone, dan Sister Rosetta Tharpe. (AFP/OL-2)