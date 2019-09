Duo Beattles Garap Lagu John Lennon

RINGO Starr dan Paul McCartney, personel the Beatles yang tersisa, tampaknya akan kembali bersatu. Mereka akan menggarap lagu John Lennon untuk album baru Starr yang bertajuk What's My Name.

"Aku benar-benar ingin Paul bermain di dalamnya dan dia bilang ya," kata Starr, dikutip NME.

Starr menyebut, dia dan McCartney bekerja sama menggarap lagu Grow Old With Me bikinan Lennon. Starr akan mengisi vokal dan McCartney bermain bass sekaligus menjadi backing vokal.

"Lagu itu ditulis oleh Lennon hanya beberapa tahun sebelum kematiannya," beber Starr.

Starr terinspirasi menggarap Grow Old With Me ketika bertemu produser rekaman terkenal Jack Douglas.

Dia merupakan produser yang sukses menggarap album klasik, seperti John Fantasy Lennon dan Double Fantasy Yoko Onoi.

"Lalu Jack bertanya, apakah aku pernah mendengar The Bermuda Tapes, demo John, sejak saat itu. Dan saya belum pernah mendengar semua ini," sambung Starr.

Saat mendengar album itu, Starr mendengar lagu ciptaan Lenon, Grow Old With Me. Dia mengaku suka dengan lagu tersebut dan ingin segera menggarapnya ke dalam album What's My Name.

"Saya sangat menyukai lagu ini. Saya menyanyikannya sebaik mungkin karena saya memikirkan John secara mendalam," ucap Starr.

Lebih lanjut, Starr mengaku merekam lagu-lagu di album terbarunya di studio rumahnya.

Selain McCartney, musisi lain yang tampil di album itu termasuk Joe Walsh, Edgar Winter, dan Dave Stewart.

“Saya tidak ingin berada di studio rekaman yang kuno lagi, sungguh," kata Starr menjelaskan alasannya memilih merekam di studio rumah.

Starr juga mengumumkan rincian album teranyar itu. Katanya, album What's My Name rencananya dirilis pada 25 Oktober 2019. (Medcom/OL-2)