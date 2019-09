Raih Emmy, Norman Lear Pecahkan Rekor

PRODUSER Amerika Serikat (AS) Norman Lear dinobatkan sebagai pemenang Emmy Awards tertua. Sebab, dia memboyong penghargaan di usia 97 tahun.

Lear meraih penghargaan Creative Arts Emmy for Outstanding Variety Special untuk komedi situasi berjudul Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons. Komedi situasi tersebut diperankan Woody Harrelson dan Jamie Foxx.

Lear menyalip Sir David Attenborough yang mulanya dinobatkan sebagai penyabet Emmy tertua saat berusia 93 tahun. Saat memenangkan Emmy malam tadi, Lear berpidato soal predikat baru yang dia sandang.

"Fakta hidupku adalah, aku tidak terlalu memikirkannya," kata Lear di belakang panggung, seperti dikabarkan NME.

Lear telah dinominasikan 15 kali selama kariernya. Dia juga sudah memenangkan empat Emmy untuk acara All in the Family.

Dua penghargaan dia dapatkan pada 1971 serta dua lainnya pada 1972 dan 1973.

Emmy Awards diselenggarakan pada Sabtu (14/9), di Microsoft Theatre, Los Angeles.

Ini merupakan malam penghargaan Emmy yang ke-71. Emmy Awards merupakan ajang penghargaan yang digelar Academy of Television Arts & Sciences untuk program-program televisi terbaik dunia. (Medcom/OL-2)