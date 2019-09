Andreescu Disambut Meriah di Kota Tempat Tinggalnya

BIANCA Andreescu yang mengalahkan Serena Williams di final Amerika Serikat (AS) terbuka untuk menjadi petenis Kanada pertama yang memenangkan gelar Grand Slam mendapat sambutan meriah di kota tempat tinggalnya, Minggu (15/9).

"Saya sangat terharu," ujar petenis berusia 19 tahun itu kepada ratusan orang yang berkumpul menyambutnya.

"Saya tidak berada di tempat ini dalam sekejab. Ada banyak kerja keras dan keringat yang dikeluarkan. Banyak naik dan turunnya," imbuhnya.

Wali Kota Mississauga Bonnie Crombie memberikan kunci kota kepada Andreescu.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang tengah berkampanye untuk masa jabatan kedua juga hadir dalam upacara penyambutan Andreescu.

"Dia adalah inspirasi untuk seluruh warga Kanada, tua dan muda. Namun, sejujurnya, dua adalah inspirasi bagi kaum muda Kanada bahwa Anda bisa melakukan apa pun yang dikehendakinya," tegas Trudeau.

Dalam tempo setahun ditambah keberhasilannya menjadi juara AS Terbuka, peringkat Andreescu meroket dari 200 besar dunia menjadi peringkat lima dunia.

Keberhasilan Andreescu menjadi sumber kebanggaan baru bagi warga Kanada setelah Toronto Raptors menjadi juara NBA pada Juni lalu.

Slogan We the North milik Raptors ditransformasi menjadi She the North untuk Andreescu.

"Saya bangga karena tidak pernah menyerah. Jika saya bisa melakukannya, jika Serena bisa melakukannya, dan jika Raptors bisa melakukannya, Anda pasti bisa juga melakukannya," pungkas Andreescu. (AFP/OL-2)