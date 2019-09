Bebatuan Perekam Punahnya Dinosaurus

TIM ilmuwan internasional dan peneliti dari University of Texas di Austin, AS, menemukan bukti pada hipotesis dinosaurus musnah setelah asteroid menghantam Bumi. Keyakinan itu menyusul ditemukannya bebatuan dari lokasi dampak, di lepas pantai Semenanjung Yucatan di Meksiko. Hasil studi dipublikasikan di Proceeding National Academy of Sciences, Senin (9/9),

Ketua tim peneliti Prof Sean Gulick dari University of Texas Institute for Geophysics mengatakan peneliti menemukan potongan arang, gumpalan batu, dan batu belerang yang dibawa oleh arus balik tsunami. Mereka menyebutnya sebagai rekaman batu yang memberikan tampilan paling detail tentang bencana yang memusnahkam dinosaurus. (Xinhua/Hym/X-7))