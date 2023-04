The Alana Hotel Sentul City dan NEO+ Green Savana Sentul City Gelar CSR di Pondok Pesantren

Bulan Suci Ramadan adalah bulan yang penuhkeberkahan. The Alana Hotel Sentul City dan NEO+ Green Savana Sentul City turut memeriahkan keberkahan tersebut dengan melakukan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Pondok Pesantren Al-Istiqomahdi, Desa Citaringgul, Babakan Madang, Sentul, Bogor, pada Senin (17/4).

Beragam aktivitas dilakukan di Ponpes tersebut dengan riang gembira, dimulai dari Marawis yang dimainkan oleh anak anak dari pondok pesantren Al-Istiqomah disusul sharing cerita dan pengalaman anak anak disanalalu ditutup dengan pembagian hampers dan doa yang dipimpin oleh tokoh agama setempat.

Kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan dengan harapan ketika mereka(anak anak) bertambah dewasa mereka dapat berkerja dan berkembangbersama perusahaan ini (The Alana Sentul & NEO+ Sentul).

Juga untuk mengajarkan dan kembali mengingatkan kepada diri masing masingbahwamanusia itu mahluk sosial yang akan membutuhkan bantuan dari oranglain.

Kehangatan dan kebersamaan semakin terasa ketika anak anak di PondokPesantren mulai menyambut kedatangan staff dari The Alana danNEO+Sentul.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami sebagai sesamaumat manusia untuk saling berbagi dan menghargai satu sama lain” UjarBapak Benny Irnaldy selaku General Manager dari The AlanaSentul City dan NEO+ Green Savana Sentul City. (RO/S-4)