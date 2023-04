Transmart Full Day Sale Digelar Besok dari Pagi hingga Malam

TRANSMART Ramadan Midnight Sale pada Sabtu (1/4) berlangsung sukses. Kali ini Transmart kembali hadir dengan penawaran diskon heboh dengan durasi lebih panjang. Untuk memberikan akses kemudahan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dalam momentum Ramadan dan menjelang Lebaran 1444 H atau 2023, Transmart Full Day Sale digelar dengan diskon 20% untuk hampir semua produk pada Sabtu (15/4).

Transmart berkolaborasi dengan dukungan dari seluruh bisnis unit ekosistem CT Corpora yang turun untuk ikut menyukseskan acara. Ajang diskon itu juga diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan daya beli dan memacu pertumbuhan perekonomian secara regional di toko-toko di daerah maupun secara nasional. "Yang lebih luar biasa lagi, seperti namanya, promo heboh diskon 20% kali ini durasinya lebih panjang yaitu dari pukul 10.00 sampai dengan tengah malam 24.00 waktu setempat dan tentu lebih banyak produk yang menawarkan promo menarik dengan stok yang mencukupi," lanjut Satria Hamid, Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4).

Dukungan ekosistem CT Corpora dengan Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, dan bahkan Mega Syariah memberikan kesempatan bagi seluruh pelanggan untuk dapat memenuhi kebutuhan harian dengan harga lebih terjangkau melalui diskon sampai 20%. "Para pelanggan kami dapat memanfaatkan diskon ini dengan menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega dan kali ini bahkan pengguna Kartu Kredit Bank Mega Syariah juga dapat memanfaatkan promo ini. Pelanggan kami dapat memilih salah satu dari tiga cara pembayaran yang tersedia. Khusus Allo Bank, cukup langsung download saja melalui telepon pintar dan dalam hitungan menit sudah dapat memanfaatkan aplikasi Allo Bank kami untuk berbelanja dan mendapatkan diskon 20%," kata Satria.

Dengan menggunakan aplikasi Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega/Mega Syariah, pelanggan Transmart dapat menikmati promo dalam Transmart Full Day Sale (syarat ketentuan berlaku). Berikut sejumlah barang yang mendapat diskon.

1. Samsung LED TV 65" UA65CU8000K UHD Smart dari harga Rp11.159.000 menjadi hanya Rp8.927.200.

2. Sharp LED TV 55" 4T-C55EJ2X UHD Smart dari Rp7.149.000 menjadi Rp5.719.200.

3. Samsung AC Split 1/2PK AR05TGHQASINSE dari Rp3.149.000 menjadi Rp2.519.200.

4. Mesin cuci Sharp WM Front Load 8KG ES-FL1082B (R1) dari Rp4.749.000 menjadi Rp3.799.200.

5. Kulkas Sharp Fridge SBS 472L SJIS50M-SL (R1) dari Rp9.624.000 menjadi Rp7.699.200.

6. Sepeda Exotic E-Bike Cooltech 3.0 dari Rp5.300.00 menjadi Rp3.648.000.

7. Sepeda Pacific Ebike Relicus dari Rp7.150.000 menjadi Rp4.920.000.

8. Sofa Coaster Sectional Dark Brown (TVC) dari Rp5.999.000 menjadi Rp3.359.200.

9. Ameera Galaxy Mattress 100 x 200 cm dari Rp1.499.000 menjadi Rp503.200.

10. Tempat tidur Airland Mattress New Ottawa Set 180 x 200 cm dari Rp20.000.000 menjadi hanya Rp5.759.200.

11. Sirup ABC Squash 450 ml dari Rp17.200 menjadi hanya Rp10.536.

12. Beng Beng Share It Festive 285 gr dari Rp37.300 menjadi Rp26.550.

13. Roma Wafello Caramel Pouch 228 gr dari Rp25.100 menjadi Rp22.600.

14. Daging Sapi dari Rp130.000/kg menjadi Rp104.000/kg.

15. Ayam Broiler dari Rp26.900/ekor menjadi Rp21.520/ekor.

16. Brand fashion merek Otha promo diskon 50% + 20% dan Jim Jocker diskon up to 70%.

Namun diskon 20% tidak termasuk bagi sejumlah produk, yaitu mi instan, susu bayi dan anak, minyak goreng, beras, telur, terigu, gula, parcel/hampers, pulsa dan produk digital lain yang diberi tanda tidak berlaku, minuman beralkohol, rokok, gadget (HP, smartphone, laptop, dan tablet), voucer, giftcard, asuransi, donasi, top up saldo, dan e-money, motor listrik, sport stasion, dan The Body Shop.

Selain durasi lebih panjang, ada yang lebih istimewa lagi. Jika sebelumnya produk-produk kebutuhan menjelang Lebaran seperti sirup, biskuit, dan mineral water hanya boleh dibeli sebanyak dua karton per pelanggan, imbuh Satria, kali ini bisa sampai maksimal lima karton. Produk FMCG yang sebelumnya hanya boleh 4 unit per varian, saat ini bisa sampai 12 unit per varian.

Selain itu, produk elektronik kini boleh dibeli lebih dari satu varian maksimal dua unit. "Misalnya sudah beli TV dua unit, mau beli kulkas dan AC masing-masing 2 unit lagi, apakah masih boleh? Tentu saja boleh, bahkan untuk varian small appliance tidak ada batasan pembelian," papar Satria. (RO/Z-2)