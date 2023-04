Ceria Golf dan Komunitas Golf Salurkan Sedekah Rp 297 Juta kepada Anak Yatim

MOMENTUM bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini dimanfaatkan Sentul Highlands Golf Club bersama dengan para komunitas golf ternama di Indonesia untuk berbagi dengan anak yatim piatu.

Bertajuk 'SHGC Sharing and Caring with Golf Community, and Anak Yatim' kegiatan golf bersama ini berhasil diselenggarakan dengan dukungan dari delapan komunitas golf.

Acara ini dipimpin oleh Agung Pamungkas alias Don Papank yang sekaligus merupakan Ketua Umum Ceria Golf menjelaskan kegiatan golf bareng ini adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan pihaknya.

Baca juga: IKA Trisakti Salurkan Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Jatiwaringin



Don Papank diminta untuk memimpin acara penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan Rp 297 juta rupiah untuk sedekah.

Turut Beri Kebahagian untuk Anak Yatim Piatu

"Sejalan dengan komitmen kami sebagai pengelola lapangan golf untuk selalu peduli dengan warga sekitar, khususnya kaum duafa, kegiatan ini diharapkan mampu memberi kebahagiaan bagi adik-adik di Yayasan Yatim Piatu. Dan secara tidak langsung dapat mendukung pendidikan mereka," kata Don Papank dalam keterangan, Sabtu (8/4).

Baca juga: Frestea dan Coca-Cola Bagikan Paket Sembako untuk Para Pemulung di Bulan Suci



Adapun donasi yang telah terkumpul dialokasikan kepada 15 yayasan yatim piatu dan 300 anak-anak sebagai perwakilan, di area Sentul, Bogor, dan sekitarnya. Donasi jug diberikan kepada kaum duafa dan para pekerja ojek online harian.

Pembagian Sembako

Donasi yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang tunai, namun juga berupa paket sekolah dan paket sembako (sembilan bahan pokok).

"Kegiatan seperti ini dapat menjadi gambaran bahwa berolahraga golf di Bulan Suci Ramadhan dapat menjadi wadah yang tepat untuk berbagi kepada sesama. Mewakili komunitas golf, saya juga berharap komunitas-komunitas golf lainnya dapat ikut bergabung dan berdonasi di kegiatan selanjutnya," kata Don Papank.

Baca juga: HW Peduli Bagikan Kebahagiaan untuk Anak Panti Asuhan di Bulan Suci



Kegiatan golf bareng ini dimulai setelah salat Jumat (7/4), yang kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim.

Walaupun dalam keadaan berpuasa para peserta golf bareng tetap antusias untuk menaklukkan hadiah Hole in One di setiap Par 3 Sentul Highlands Golf Club yaitu dengan membagikan santunan kepada anak yatim.

"Kami akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya di momen Ramadhan, tetapi juga di saat warga sekitar membutuhkan uluran tangan dari kami," jelas Don Papank.

"Besar harapan kami, kegiatan berbagi yang telah kami selenggarakan ini, dapat menjadi pengingat bagi para golfer untuk tetap memiliki rasa kemanusiaan dan tolong menolong," pungkasnya. (RO/S-4)