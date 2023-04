Frestea dan Coca Cola Bagikan Paket Sembako untuk Para Pemulung di Bulan Suci

PRODUK minuman Frestea bekerja sama dengan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), Dynapack Asia, dan Yayasan Mahija Parahita Nusantara merayakan bulan Ramadan tahun ini.

Perayaan Ramadan kali ini dengan menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat konsumen sekaligus mendukung komunitas pemulung dan keluarga prasejahtera di 15 lokasi di Indonesia.

Kegiatan Ramadan bertajuk 'Ramadan Berbagi' ini akan berlangsung dari 29 Maret hingga 20 April 2023.

Baca juga: HW Peduli Bagikan Kebahagiaan untuk Anak Panti Asuhan di Bulan Suci



“Setiap tahunnya, kami selalu berharap dapat merangkul makna dari Ramadan, yaitu rasa syukur, kebersamaan, dan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan," kata kata Triyono Prijosoesilo, Director of Public Affairs, Communications and Sustainability of PT Coca-Cola Indonesia dalam keterangan, Kamis (6/4).

"Kami merasa terhormat menjadi bagian dari salah satu momen terbesar dan paling menggembirakan di Indonesia," ujarnya.

Bagi Paket Makana dan Minuman untuk Pemulung

"Sebagai bagian dari komitmen untuk senantiasa mendukung masyarakat di Indonesia, tahun ini kami menghadirkan inisiatif Ramadan untuk berbagi dengan para pemulung di bawah Yayasan Mahija Parahita Nusantara,” jelas Triyono.

Baca juga: Peringati HUT Ke-2, Sango Hotel Managemeny Gelar '1000 Tali Kasih untuk Kaum Dhuafa'



Pada inisiatif Ramadan tahun ini, Coca-Cola akan mendistribusikan lebih dari 6.000 paket makanan dan minuman untuk berbuka puasa melalui kegiatan 'Rabu dan Jumat Berkah'.

Selain itu, Coca-Cola juga akan membagikan 750 paket sembako kepada komunitas pemulung dan keluarga membutuhkan yang berada di Sumatera Utara, Jawa hingga Sulawesi Selatan, Indonesia. Donasi sembako juga didukung oleh Dynapack Asia, sebagai mitra joint venture Yayasan Mahija Parahita Nusantara bersama CCEP Indonesia.

Ramadan, Bulan Berkah dan Berbagi

Lucia Karina, Public Affairs, Communications and Sustainability Director CCEP Indonesia menambahkan, “Ramadan adalah bulan yang melambangkan belas kasih, pengampunan, berkah, dan berbagi."

"Di Coca-Cola System, kami percaya akan pentingnya memberi kembali kepada masyarakat. Dan di Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), kami berkomitmen untuk membuat perbedaan yang positif baik di tempat kerja maupun di komunitas lokal," jelasnya.

Baca juga: Aeon Mall BSD City Berbagi Berkah Ramadan Bersama Murid SKH Karya Insani



"Sebagai bagian dari komitmen ini, kami berkolaborasi bersama antara Yayasan Mahija Parahita Nusantara, FRESTEA, Dynapack Asia, dan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia untuk mendistribusikan paket buka puasa dan sembako," ujar Lucia.

"Kami percaya akan kekuatan kebersamaan dan selalu bekerja sama dengan para mitra untuk mendukung inisiatif mulia yang membawa senyum dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang beruntung," katanya.

"Tujuan kami adalah untuk menjadi berkah bagi semua orang yang terlibat, dan kami bangga dapat mendukung upaya ini untuk membantu mereka yang membutuhkan selama bulan Ramadan," terang Lucia

Tawaran Promo Selama Ramadan

Tak hanya rangkaian kegiatan dari inisiatif Ramadan, Freste juga menawarkan beberapa promo konsumen sepanjang bulan suci tahun ini:

Pertama. Gamifikasi sample digital: 500,000 voucher produk Frestea Nusantara gratis yang dapat ditukarkan di Alfamart.

Kedua. Promo GoTo: menangkan voucher GoRide/GoCar secara langsung di setiap pembelian Freste meals combo di GoFood.

Baca juga: Momen Ramadan, Hero dan FoodCycle Perluas Titik Dropbox Donasi Makanan



Ketiga. Menangkan voucher travel Tokopedia secara langsung di setiap pembelian paket bundle Frestea Nusantara pada laman resmi Coca-Cola Indonesia di Tokopedia.

“Melihat bahwa banyak konsumen kami menikmati teh sebagai minuman untuk berbuka puasa selama bulan Ramadan, Frestea siap menghadirkan promo spesial untuk merayakan Ramadan bersama keluarga dan kerabat,” ujar Triyono. (RO/S-4)