Buka Puasa, Coba Cicipi Gurita Bakar Penyet di Maple & Oak

BULAN suci Ramadan menjadi salah satu momen yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Salah satu kegiatan favorit yang bisa dijajal adalah buka puasa bersama dengan suguhan kuliner yang lezat.

Nah, bicara soal kuliner, tim Maple & Oak yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, telah menyiapkan pengalaman kuliner Ramadan menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Mengusung tema Nusantara, resto yang selama ini menawarkan Australian brunch, siap menyambut pengunjung dengan promo bertajuk "Break The Fast Wish Us".

Direktur Manager Maple & Oak, Riva Lauritz mengatakan pihaknya memang sudah lama ingin menambah menu yang identik dengan kuliner Indonesia.

"Selama ini, kami hanya ada 3 menu Indonesia. Kebetulan momennya tepat dengan bulan Ramadhan, dan respons pengunjung juga sangat baik, sekarang kami meluncurkan 7 menu tambahan," ujar Riva.

Lantas, apa saja menu-menu baru yang akan memanjakan lidah para pengunjung selama bulan Ramadhan ini? Yuk intip ulasannya.

Bagi para pecinta penyetan, Maple & Oak juga punya kreasi penyetan yang disajikan dengan twist unik yakni, gurita bakar penyet.

Proses pengolahan menu ini terbilang cukup lama hingga lebih dari sembilan jam untuk membuat tekstur gurita menjadi lebih empuk. Kemudian disajikan bersama lalapan, sambal terasi, emping, dan nasi putih.

Sajikan Barramudi Gulai Kecombrang

Selanjutnya ada sajian barramundi gulai kecombrang. Menu diolah menggunakan ikan kakap putih yang disajikan dengan saus gulai terpisah dan juga nasi putih. Keunikannya terletak sensasi rasa gurih dan tekstur daging yang lembut.

Masih seputar olahan ikan, Anda dapat menikmati sajian salmon massaman curry. Sesuai dengan namanya, bahan utama menu ini terbuat dari ikan salmon yang diolah menggunakan bumbu kari.

Lalu ada olahan beef ribs rempah kecap untuk Anda yang menyukai olahan daging sapi. Bahan dasar menu ini terdiri dari iga sapi yang diolah dengan modifikasi bumbu ala sate maranggi, dan disajikan dengan sambal matah serta sejumlah potongan sayuran seperti acar timur dan wortel.

Tidak mau makan terlalu berat? Anda bisa menikmati sajian mie celor yang diolah dengan kaldu udang ala Western. Rasa gurihnya berpadu sempurna dengan tekstur mi yang kenyal dan lembut.

Untuk menu makanan utama yang terakhir ada olahan nasi campur bebek sambal sumsum. Ini menjadi salah satu menu yang sangat dinantikan, karena proses pengolahannya yang cukup kompleks sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat.

"Menu ini dimasak diminyak dengan suhu tertentu melalui teknik slow cooking. Jadi masaknya dengan lemak bebek itu sendiri, tekstur jadi lebih empuk dan bumbunya meresap," ujar Chef Adlar selaku Executive Chef Maple & Oak.

Setelah itu daging bebek akan disajikan dengan sambal yang diracik menggunakan campuran sumsum tulang dan sambal embek khas Bali. Sangat pas bagi pencinta makanan pedas!

Sebagai penutup atau dessert, ada sajian sticky dates pudding. Makanan penutup ini berbahan dasar kurma yang disajikan dengan es krim vanilla, fla, dan gula aren.

Rasa manisnya yang pas dan tidak berlebihan, sangat cocok untuk dijadikan makanan penutup.

Bagi Anda yang tertarik menikmati promo Break The Fast With Us ala Maple & Oak ini, terdapat paket buka puasa yang dibanderol seharga Rp799 ribu untuk empat orang (empat masakan, takjil, es teh, dua dessert).

Lalu ada paket delapan orang dibanderol seharga Rp1,49 juta untuk delapan masakan, takjil, es teh, dan empat dessert. (RO/S-4)