Jalin Silahturahmi dengan Buka Puasa Bersama di Mercure Serpong Alam Sutera

BULAN suci Ramadan akan segera datang! Mari siapkan hati dan diri tuk sambut Ramadan dengan semangat baru dan niat yang tulus.

Momen istimewa dalam menjalani bulan Ramadan adalah ketika waktu berbuka puasa dimana biasanya akan dilakukan bersama dengan keluarga, sahabat, dan kolega.

Mint & Pepper Restaurant dapat menjadi referensi untuk merayakan buka puasa bersama dengan beragam sajian menu All You Can Eat buffet istimewa yang menyajikan makanan berbuka mulai dari ta’jil, appetizer, main course, dan dessert.

Nikmati sajian Nusantara dan internasional dengan sentuhan arabik, Japanese dan Chinese di stall yang tersedia. Ramadan Iftar Buffet ini tersedia mulai dari 4 April 2022-28 April 2022. Adapun sajian bintang 4 ini dapat dinikmati dengan harga Rp. 248.000 Nett.

“Kami berharap Ramadan tahun ini menjadi berkah dengan silahturahmi yang kembali terjalin. Jangan lewatkan penawaran Beli 4 Dapat 5 untuk All you can eat buffet ini selama bulan Ramadan!,” ujar Della, Asst. PR Manager Hotel Mercure Serpong Alam Sutera.

Selama bulan Ramadan ini, Accor Hotels di area Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi meluncurkan menu spesial Ramadan yaitu Itik Berempah, Col Enak, dan Kicak.

Menu-menu Nusantara tersebut dapat anda temukan dan nikmati hanya selama periode Ramadan, jangan sampai ketinggalan!

Nikmati juga benefit tambahan berupa diskon 15% untuk member Accor Plus dan Double Reward Points untuk ALL Member.

Mari jalin kembali silahturahmi yang sempat renggang dengan berbuka bersama di Mercure Serpong Alam Sutera. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021-29668668 atau follow Instagram @mercurealamsutera. Reservasikan segera karena tempat terbatas!. (RO/OL-09)