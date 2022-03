ABC Siap Bagikan 120 Ribu Paket Kebaikan Ramadan bagi Pemulung dan Dhuafa

BULAN puasa atau Ramadan merupakan bulan sangat istimewa bagi umat Islam dibandingan dengan bulan-bulan lainnya.

Di bulan Ramadan, kaum muslimin diwajibkan untuk menjalankan ibadah berpuasa selama sebulan penuh.

Sebagai bulan ampunan, selama bulan Ramadan, umat Islam juga melaksanakan ibadah dan amal kebaikan yang dibalasa akan dengan pahala berlipat.

Melanjutkan sejarah panjangnya merayakan Bulan Suci Ramadan bersama masyarakat Indonesia, PT Heinz ABC Indonesia (ABC) juga kembali menghadirkan gerakan kemanusiaan Ramadan yang ikonik.

ABC mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperluas semangat berbagi kebaikan dengan menginisiasikan #SatuResepSeratusKebaikan.

Melalui gerakan ini, ABC memberi kesempatan bagi konsumen dan masyarakat untuk berbagi resep Ramadan spesial keluarga mereka secara digital dan resep ini akan dibagikan kepada masyarakat.

Setiap satu resep akan dikonversikan menjadi seratus paket donasi Ramadan bagi mereka yang membutuhkan.

#SatuResepSeratusKebaikan hadir dengan misi untuk membangkitkan serta memperluas momen kebersamaan dan kebaikan Ramadan yang tak terlupakan.

Lewat gerakan #SatuResepSeratusKebaikan, ABC berkomitmen untuk menyalurkan total 120.000 paket donasi Ramadan bagi keluarga pemulung dan kaum dhuafa di wilayah Jabodetabek serta kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Konsumen dapat mulai membagikan resep mereka melalui microsite www.abcindonesia.co.id/ramadan dan bergabung dalam gerakan ini mulai tanggal 31 Maret hingga 24 April 2022.

Head of Legal & Corporate Affairs Kraft Heinz Indonesia dan Papua Nugini, Mira Buanawati, mengatakan,“ABC membawa misi ‘Proudly Make Delightful Food Available for Every Indonesian Family’ dan selama lebih dari 40 tahun, khususnya di momen Ramadan, produk-produk ABC selalu menambah kegembiraan di tengah keluarga."

"Ramadan erat dengan makna kebersamaan dan kebaikan, dan tahun ini kami mengajak kita semua untuk memperdalam nilai-nilai tersebut, tidak hanya bersama keluarga terdekat," jelasnya.

"Namun juga menghadirkan momen spesial bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Inilah yang membuat Ramadan menjadi momen yang semakin tak terlupakan di hati,” kata Mira.

Dalam implementasinya, tahun ini ABC melibatkan beberapa mitra kolaborasi, termasuk FoodCycle Indonesia, Sayurbox, Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), dan para mitra retailer.

Operations Manager FoodCycle Indonesia, Ariseno, menjelaskan,“FoodCyle Indonesia akan menjadi mitra pelaksana dalam mengoordinasikan pendistribusian 120.000 paket donasi ini selama satu bulan ke-depan."

"Dalam membantu proses distribusi ini, FoodCycle Indonesia turut menggandeng 20 mitra lokal atau front line organizations, yang akan ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran," katanya.

"Sebagian besar donasi akan didistribusikan bagi keluarga pemulung, sementara lainnya untuk masyarakat ekonomi rentan dan kaum duafa. 61.500 paket donasi akan di distribusikan di Jabodetabek, 16.500 paket di Jawa Barat, 20.000 paket di Jawa Tengah, 18.000 paket di Jawa Timur dan 4.000 paket di wilayah Bali,” tutur Ariseno.

Chatrin Christina, Marketing Manager Easy Meals & Beverages, Kraft Heinz Indonesia mengatakan,“Ramadan selalu identik dengan kehadiran berbagai resep spesial keluarga, yang mewarnai momen-momen kebersamaan di tengah keluarga."

"Setiap resep ini nantinya akan dikonversikan menjadi paket donasi Ramadan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Chatrin.

"Paket donasi akan berisi produk-produk favorit ABC, seperti Kecap ABC, Saus Sambal ABC, dan Sarden ABC, ditambah dengan beberapa sayuran pendukung yang disertai beberapa panduan memasak," tambahnya.

Kristo Hananto, PR & Media Manager Sayurbox menambahkan: “Masa pandemi telah membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat, namun disaat yang sama juga membuka kesempatan untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama."

Di sela-sela acara peluncuran, Mona Ratuliu, seorang ibu sekaligus public figure turut hadir untuk berbagi inspirasi tentang bagaimana terus menggelorakan semangat berbagi kebaikan dalam memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini. (RO/OL-09)