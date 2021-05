Coba Menu Gulai Siap Saji kala bulan Ramadan

Beragam menu masakan Padang tak diragukan lagi menjadi salah satu favorit bagi masyarakat Indonesia. Selain redang, gulai juga memiliki penggemar tersendiri.

Untuk menikmati hangatnya kebersamaan di bulan Ramadan, McDonald’s Indonesia menghadirkan menu baru yaitu Ayam Gulai McD yang tersedia di seluruh restoran McDonald’s Indonesia.

"Menu ini merupakan menu terbatas atau limited time offer yang dijual dalam waktu tertentu," jelas Associate Director of Communication McDonald's Indonesia, Sutji Lantyka dalam keterangan resmi, kemarin.

Ayam Gulai McD disajikan dengan baluran saus gulai yang gurih, dengan pilihan ayam krispy atau spicy/pedas.

Sebagai pelangkap menu ayam gulai, rangkaian minuman Boba juga disajikan sebagai menu terbatas. Minuman Iced Coffee McDonald’s yang terbuat dari 100% biji kopi Arabika atau dengan susu coklat yang ditambah dengan soft ice cream vanilla McDonald’s.

"Menu ini dijual untuk dine in, take away, McDelivery dan Drive-Thru atau sesuai dengan ketentuan masing-masing wilayah," kata Sutji. (H-3)