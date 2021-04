Ramadhan Nusantara, Makanan Khas Betawi di Mercure Jakarta Cikini

MENYAMBUT Ramadan tahun ini, Rediscover Indonesia melalui salah satu pilar yaitu kuliner mempersembahkan “Ramadhan Nusantara” dengan sajian “7 Cita Rasa Nusantara”.

Sebanyak tujuh destinasi menyuguhkan hidangan ikonik Indonesia yaitu; Jakarta menampilkan Soto Tangkar, Jawa menampilkan Pindang Kudus, Bali menampilkan Ayam Guling, Sumatra menampilkan Rendang Runtiah, Kalimantan menampilkan Nasi Bekepor, Sulawesi menampilkan Bubur Tinutuan dan Papua menampilkan Ayam Ungkep Barepen.

Para tamu dapat merayakan bulan Ramadhan dengan pengalaman tak terlupakan serta menikmati pilihan bersantap Iftar berupa hidangan khas Indonesia.

Pemegang kartu kredit CIMB Niaga Platinum All Accor Live Limitless atau kartu kredit CIMB Niaga lainnya (dengan keanggotaan All) menikmati diskon mulai dari 20% untuk pesanan bersantap di hotel, bawa pulang, atau pengiriman.

Pemegang kartu kredit CIMB Niaga World All Accor Live Limitless & anggota Accor plus mendapatkan diskon mulai dari 30% untuk makanan, dan diskon 15% untuk minuman. Penawaran ini mulai 13 April 2021 hingga 12 Mei 2021.

Cinta produk lokal itu tidak sekedar bangga, namun dengan melestarikan dan mendukung adalah salah satu dukungan terhadap pelaku penggiat Usaha Mikro Kecil Menengah.

Mercure Jakarta Cikini mengajak salah satu pelaku UMKM yang berada di Jakarta yaitu Bang Zazri yang mempertahankan jajanan khas Betawi mulai dari Biji Ketapang, Kembang Goyang, Kentang Mustafa dan masih banyak lagi.

Selain itu juga Mercure Jakarta Cikini mempunyai sajian Selera Nusantara khas Betawi yang sudah hampir punah nan mengunggah selera. Ada Sayur Babanci, Soto Tangkar dan Laksa Nyonya Cikini.

Sekaligus juga sebagai persembahan ulang tahun ke-5 hotel Mercure Jakarta Cikini. Semuanya bisa ditemukan di sini. Untuk paket berbuka puasa kami menawarkan harga special di Rp198.000 nett per orang dengan All You Can Eat Buffet selama bulan suci Ramadan di Restoran De’Kafe. Gratis Ta’jil dan juga promosi unutk pemesanan empat orang, gratis 1 (buy 4 get 5) Pemesanan Group 087878672150

Selain itu, selama bulan Ramadhan, Accor melalui Yayasan Peduli Tunas Bangsa dalam program CSR A Trust For A Child (ATFAC) mengajak para tamu untuk berdonasi lewat setiap pembelian makanan dan minuman di hotel-hotel Accor.

Hal ini diharapkan dapat membantu anak-anak Indonesia yang kurang mampu di sanggar yang ada di Jakarta dan Bali demi pendidikan dan masa depan mereka yang lebih baik. (RO/OL-09)