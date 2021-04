Intip Prediksi Riasan Wajah untuk Ramadan

Ratu Ommaya PR and Communication Manager The Body Shop Indonesia mengatakan bahwa tren riasan natural diprediksi akan lebih diminati sepanjang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 H.

"Saat ini akan lebih ke clean beauty look, di mana warna-warna yang menjadi inspirasi adalah warna-warna alam dan natural seperti cokelat muda dan krem," kata wanita yang akrab disapa Maya itu melalui jumpa pers daring, Senin (19/4).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa riasan di bulan suci ini akan lebih condong ke base make up atau riasan dasar seperti penggunaan foundation dan concealer yang tidak terlalu tebal. Sementara untuk riasan bibir juga warna yang diminati lebih ke warna nude.

"Sekarang ini enggak terlalu bold make up-nya, warna-warnanya lebih yang dekat dengan warna kulit kita. Sementara nanti di Lebaran, warna yang dipilih akan lebih ke bold warnanya seperti cokelat tua atau bronze, untuk memberikan kesan glam. Dan untuk lipstik pilih warna yang lebih ke pink agar terlihat lebih fresh," kata dia menambahkan.

Di sisi lain, untuk tren perawatan kulit (skincare) di bulan suci, akan lebih banyak condong ke produk kecantikan yang berfungsi untuk untuk menjaga kesehatan kulit yang cenderung kurang terhidrasi selama menjalankan puasa di bulan Ramadhan.

"Untuk tren Ramadahn, produk skincare yang paling banyak dicari adalah produk-produk untuk menghidrasi kulit," kata Maya.

"Karena ketika puasa kita kan tidak makan dan minum selama beberapa jam, dan kondisi kulit cenderung kering. Terlebih, bagi yang bekerja di rumah maupun kantor, kulit akan sering terpapar AC dan sinar matahari yang membuat kulit kurang terhidrasi," ujarnya melanjutkan.

Sementara itu, The Body Shop menghadirkan Drops of Youth Bouncy Jelly Mist dan Vitamin E Gel to Mist Face Mist yang memiliki formula natural antioxidants, kulit dapat tetap segar selama masa puasa.

Ada pula produk Hair & Body Mist serta 0%-alcohol Dome Fragrance dari rangkaian Superfood The Body Shop yang bisa menjadi wewangian yang pas untuk merayakan kemeriahan bulan suci Ramadhan tahun ini. (Ant/OL-12)