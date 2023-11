Pesta Demokrasi di Tengah Bonus Demografi, Kesempatan Pemuda Jadi Aktor Utama

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi di tengah bonus demografi. Menurutnya, pemuda yang menjadi aktor utama dalam pemilu memiliki peran penting untuk menentukan masa depan. Hal itu diungkapkan Dito dalam diskusi Kick-Off Program dan Diskusi Publik #MudaMemilih di Kantor Menpora, Rabu (22/11/2023). "Pesta demokrasi ini tentu perlu kita sambut dengan terbuka dan bijaksana agar pemuda benar-benar menjadi pemeran utama peran dan suaranya dapat menentukan Indonesia," ungkap Dito. Baca juga : Generasi Milenial Dominasi DPT Pemilu 2024 Dito menjelaskan tujuan utama muda memilih ialah agar anak muda tak meninggalkan momentum lima menit untuk selamanya. Karena di TPS itu lima menit dampaknya untuk selamanya. Dito menuturkan, pemuda menjadi faktor utama dalam pemilu 2024, harus terjadi pendidikan politik. Dia mengibaratkan dalam permainan games, harus ada power up untuk anak muda. Baca juga : Diperkirakan Ada 80 Ribu Calon Pemilih Pemula di DKI Jakarta "Ibarat main game tentu kita perlu memainkan power up untuk sang tokoh utama. Dan power up yang kita lakukan harus kontekstual dengan budaya populer yang sedang digandrungi anak muda," ucapnya. Dito menyebut pendidikan politik bisa dibawa ke berbagai berkegiatan organisasi dan komunitas. Maka politik di Indonesia akan lebih berwarna. "Nanti kita bisa lihat politisi yang jago main drum atau seniman yang jadi ahli debat politik. Pemilu adalah ruang bagi generasi muda untuk mendapatkan hak masa depan mereka," tutur Dito. Selain hak, politisi Golkar itu menyatakan pemuda memiliki kewajiban mengawal kinerja setiap pejabat dan pemerintah untuk tetap melayani masyarakat. "Ini bisa menjadi momentum kita bersama memastikan bahwa bonus demografi adalah berkah yang perlu kita manfaatkan sebesar-besarnya dengan semangat gotong royong," tandas Dito. (Z-4)

