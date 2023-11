Anies Baswedan Dicekal UGM? Netizen: Kampus sedang Tidak Baik-Baik Saja

DISKUSI yang mengahadirkan calon Presiden Anies Rasyid Badwedan di Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) diduga dicekal rektorat setempat. Dalam poster tersebut dijelaskan merupakan Indonesian Future Stadium Generale di MM UGM, Jumat, 17 November 2023 lalu. Anies batal menjadi pembicara dalam acara itu. Pembicara inti digantikan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016, sekaligus Co Captain Timnas pasangan Anies Baswedan-A. Muhaimin Iskandar. Dalam acara Indonesian Future Stadium Generale bertema Finding Justice Development Path for the Future of Indonesia: Promoting Jakarta Kota Kolaborasi as a Pioneer of Global Sharing City tersebut, hadir pula beberapa pembicara seperti Tri Mulyani dari Urban Planning and Development UGM juga Elisa Sutanudjaya dari Rujak Urban Studies. Baca juga : Dugaan Penolakan Anies di UGM Rusak Citra Kampus "ugm_fess padahal studium generale biasa yang gak berkaitan dengan pemilu tapi respon kampus gini yaa, apa kampus memihak salah satu calon dan menjegal lainnya biar gak masuk kampus," demikian tulis akun X bernama @UGM_FESS dikutip, Sabtu, 18 November 2023. Akun @UGM_FESS juga menampilkan sebuah hasil percakapan whatsapp berbunyi, "Mas, benar ini Anies Baswedan akan datang... Jika datang sesuai anjuran perintah Rektor UGM. Terpaksa Seminar harus dibatalkan." Baca juga : Tiga Bacapres Manfaatkan Medsos, Anies Baswedan Punya Tingkat Interaksi Paling Tinggi Di dalam akun tersebut juga menampilkan sebuah foto acara di UGM terdapat calon presiden Ganjar Pranowo saat pengukuhan seorang guru besar. "ugm_fess liat aja ini, acaranya apa, fotonya sama siapa masa kurang jelas elit kampus kemana. Jadi inget isunya ibu pas pencalonan dulu sampe sowan sama mak ban*eng dulu biar dimenangin ups ytta," lanjut tulisan akun tersebut. Beragam respon ditunjukkan warganet atas hal itu. "Kampus sedang tidak baik-baik saja," tulis akun @arip_iprazole. (MGN/Z-4)

DISKUSI yang mengahadirkan calon Presiden Anies Rasyid Badwedan di Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) diduga dicekal rektorat setempat. Dalam poster tersebut dijelaskan merupakan Indonesian Future Stadium Generale di MM UGM, Jumat, 17 November 2023 lalu.

Anies batal menjadi pembicara dalam acara itu. Pembicara inti digantikan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016, sekaligus Co Captain Timnas pasangan Anies Baswedan-A. Muhaimin Iskandar.



Dalam acara Indonesian Future Stadium Generale bertema Finding Justice Development Path for the Future of Indonesia: Promoting Jakarta Kota Kolaborasi as a Pioneer of Global Sharing City tersebut, hadir pula beberapa pembicara seperti Tri Mulyani dari Urban Planning and Development UGM juga Elisa Sutanudjaya dari Rujak Urban Studies.

"ugm_fess padahal studium generale biasa yang gak berkaitan dengan pemilu tapi respon kampus gini yaa, apa kampus memihak salah satu calon dan menjegal lainnya biar gak masuk kampus," demikian tulis akun X bernama @UGM_FESS dikutip, Sabtu, 18 November 2023.

Akun @UGM_FESS juga menampilkan sebuah hasil percakapan whatsapp berbunyi, "Mas, benar ini Anies Baswedan akan datang... Jika datang sesuai anjuran perintah Rektor UGM. Terpaksa Seminar harus dibatalkan."

Di dalam akun tersebut juga menampilkan sebuah foto acara di UGM terdapat calon presiden Ganjar Pranowo saat pengukuhan seorang guru besar.

"ugm_fess liat aja ini, acaranya apa, fotonya sama siapa masa kurang jelas elit kampus kemana. Jadi inget isunya ibu pas pencalonan dulu sampe sowan sama mak ban*eng dulu biar dimenangin ups ytta," lanjut tulisan akun tersebut.

Beragam respon ditunjukkan warganet atas hal itu. "Kampus sedang tidak baik-baik saja," tulis akun @arip_iprazole. (MGN/Z-4)