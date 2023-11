Survei indEX: Approval Rating Tinggi, Jokowi Faktor Penentu Pilpres

DRAMA politik menuju last minute penentuan pasangan capres-cawapres memperlihatkan terjadinya adu kuat dua figur kingmaker di tubuh PDIP Presiden Joko Widodo yang kerap dilabeli sebagai petugas partai memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Baca juga: Panglima TNI Minta Purnawirawan tak Ajak Prajurit Aktif Terlibat Politik Praktis Dukungan Jokowi semakin mengkristal setelah akhirnya Prabowo menggandeng putra sulungnya yang masih menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres yang bakal mendampingi dalam Pilpres 2024. Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan 82,3% publik puas dipimpin Jokowi, di antaranya 12,3 merasa sangat puas. Hanya 16,0% menyatakan tidak puas, di antaranya 1,8%sangat tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,7%. Baca juga:Peringatan Jokowi terkait Intervensi Pemilu Disangsikan Dengan tingginya tingkat kepuasan publik, Jokowi praktis menjadi figur menentukan dalam ajang Pilpres. Meskipun belum tentu capres yang didukung bakal menang mutlak. “Tingginya approval rating menempatkan Jokowi sebagai figur penentu dalam ajang Pilpres mendatang,” ungkap Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni lewat keetrangan yang diterima, Rabu (8/11). Ia menambahkan, PDIP yang mendominasi dua periode pemerintahan Jokowi kini berada pada titik persimpangan. Ketua Umum PDIP MEgawati Soekarno Putri tampak memilih risiko bakal kalah, alih-alih takluk kepada petugas partai yang dibesarkannya sendiri. Jokowi menang lima kali berturut-turut dalam gelaran elektoral dengan dukungan PDIP. Menurut Vivin, dinasti politik adalah fakta sosiologis yang tak terhindarkan dalam politik kekuasaan. “Fenomena dinasti atau political family bukan ciri khas negara berkembang, bahkan negara demokrasi maju seperti Amerika pun mengenal keluarga Kennedy, Bush, dan Obama. Pada akhirnya pilihan publik di bilik suaralah yang akan menentukan, sekaligus menjadi hakim atas manuver elite-elite politik," tandasnya. Jika keberlanjutan menang dan semakin mendalam, jalan terbuka lempang bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju. “Pilpres 2024 menjadi momentum strategis bagi bangsa Indonesia melalui penentuan figur kepemimpinan nasional berikutnya,” pungkas Vivin. Survei Index Research dilakukan pada 26-31 Oktober 2023 terhadap 1200 orang mewakili semua provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) dan diwawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)

