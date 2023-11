Anwar Usman tidak Dipecat, MK Diharap Jamin Keadilan di Pemilu 2024

TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mampu menjamin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan adil. Mengingat Anwar Usman tak dipecat dari MK usai melakukan pelanggaran etik berat. "Semoga MK bisa menjadi harapan kita semua dalam menjamin pemilu dan pilpres yang jujur dan adil," ujar Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dalam konferensi pers, di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023. Arsjad mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi. Sehingga mencegah adanya potensi kecurangan. Baca juga: Ganjar Tanggapi Santai Pernyataan Jokowi Soal Politik Drama Politik Terkait putusan MKMK, Arsjad mengaku menginginkan Anwar tak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK. Melainkan sebagai anggota. Namun, Arsjad bersyukur Anwar dalam kedudukannya sebagai anggota MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres, pilkada. Hal ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Baca juga: Ganjar Pranowo Hormati Putusan MKMK "Semoga MK akan bisa benar-benar menjadi the guardian of the constitution, penjaga konstitusi," imbuhnya. (MGN/Z-7)

