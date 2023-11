Selain SYL, Polri Juga Periksa Kapolrestabes Semarang

PENYIDIK gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri memeriksa tiga orang sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK Firli Bahuri. Selain SYL, polisi juga memeriksa dua saksi lainnya, yakni Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar (IA).

"Iya benar (SYL) rencana diperiksa di Bareskrim, (ada dua saksi lainnya) Kombes IA dan saudara MH," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Selasa, 31 Oktober 2023.

Ramadhan mengatakan MH adalah Muhammad Hatta. Dia merupakan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

Pemeriksaan ini dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Ramadhan mengatakan SYL nantinya akan dikawal oleh penyidik KPK, sebab dia merupakan tahanan Lemaba Antirasuah.

Agenda pemeriksaan ini juga dibenarkan kuasa hukum SYL, Jamaludin Koedoboen. Jamaludin mengaku akan menemani kliennya. "Iya betul (saya dampingi), saya sudah on the way (Bareskrim)," kata Jamaludin saat dikonfirmasi terpisah.

Untuk diketahui, Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Penanganan kasus ini diasistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri telah memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri pada Selasa, 24 Oktober 2023. Hasil pemeriksaan Firli mengakui pernah bertemu dengan Syahrul di Lapangan Badminton GOR Tangki, Sawah Besar, Jakarta Barat pada Maret 2022.

Namun, tidak dibeberkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi segera menetapkan tersangka setelah mengantongi dua alat bukti. (MGN/Z-4)