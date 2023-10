Anggota KPU RI M Afifuddin Raih Penghargaan Santri Inspiratif

ANGGOTA KPU Mochammad Afifuddin menerima penghargaan Santri of The Year 2023 dari Islam Nusantara Center (INC) bekerja sama dengan MPR dan Majlis Pesona (Pecinta Sholawat Nusantara) Kategori Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan Nasional. Penghargaan diberikan oleh perwakilan MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.

Dalam testimoninya usai menerima penghargaan, Afif mengatakan, yang paling penting bagi semua sebagai santri adalah silaturahim di setiap forum, menguatkan ikatan batin dan ikatan silaturahim badaniyah dan rohaniah kita.

Afif merefleksikan dua hal yang diajarkan oleh para kyai. Pertama adalah belajar tentang konsistensi atau keistiqomahan. Kedua, belajar tentang bagaimana menghormati atau belajar dari orang lain atau ilmu, dari mana pun dia berasal.

Baca juga: KPU Verifikasi Dokumen Syarat Ketiga Pasangan Capres-Cawapres

“Sebagai santri tentu saya ingin memberikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada para guru, para sepuh para, masyayikh [guru/pengasuh pesantren] yang sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana berbuat baik, menghormati sesama dan menghargai ilmu pengetahuan, sehingga kita sampai pada situasi yang seperti ini,” kata Afif pada acara yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung DPR RI/ MPR RI, Jakarta, Minggu (29/10).

Tidak lupa, Afif mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menitipkan kepada kyai.

“Kita saat dulu masih kecil tidak pernah tahu besarnya mau jadi apa santri itu. Saat kita belajar kitab dari halaman ke halaman, kita nggak tahu mau jadi apa,” tambahnya.

Baca juga: Bukan PKPU, KPU Bersandar pada Putusan MK soal Pencawapresan Gibran

Afif menyakini, saat ini santri bisa jadi apa pun. Menurutnya, kesabaran santri untuk belajar semua materi di pesantren, telah mengantarkan kita pada situasi saat ini.

“Ketekunan, keistiqomahan lebih penting daripada 1000 kekaromahan, kata kyai-kyai dulu,” tegasnya.

Afif juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada istri, Nur Arofah, istri yang selalu membersamai dalam seluruh aktivitas sejak bertemu.

“Kebetulan istri saya santriwati juga, santrinya Kyai Ilyas Ruhiat, yang juga mendapatkan anugerah tadi,” ucapnya.

Afif berharap inspirasi ini juga bisa menjadi penyemangat buat para santriwan, santriwati di manapun berada untuk tetap semangati bahwa belajar apapun, belajar di manapun, di pesantren, dari siapapun, yang penting itu, ambil yang baik, karena menurut Afif, semua orang adalah ilmu pengetahuan.

Pada saatnya semua ilmu itu akan bermanfaat, jika digunakan untuk kebaikan. Santri akan bisa bermanfaat, jika para santri mendedikasikan dan mengamalkan seluruh amal kebaikan.

Afif mencontohkan misalnya dalam urusan pemilu sebagaimana dirinya direpresentasikan saat ini.

“Sejak 1999, saya di dunia mahasiswa, di dunia LSM, kemudian jadi Bawaslu sampai sekarang 2023, urusannya Pemilu terus. Kalau tanpa keistiqomahan, tanpa konsistensi tidak ada cerita dari tahun 99 sampai 2023. Ini membuktikan bahwa Al Istiqomah Khoirun Min Alfi Karomah,” pungkasnya.

Rekam jejak

Mas Afif, demikian dia akrab disapa, berkecimpung di dunia politik dan demokrasi sejak mahasiswa. Alumni Fakultas Ushuluddin ini pernah menjabat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2000-2001.

Di luar kampus, dia aktif sebagai ketua komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat dan juga Bendahara Umum PMII.

Saat itulah dia mulai terlibat dalam pemantauan Pemilu. Setelah meraih gelar sarjana, Afif melanjutkan aktivitasnya bergiat dalam bidang kepemiluan sebagai pemantau pemilu.

Dia menjadi penggiat pemilu di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang kemudian terpilih menjadi menjadi Koordinator Nasional (Kornas) periode 2013-2015.

Selama masa kepengurusan dan kepemimpinan Afif, JPPR menerima beragam penghargaan dari KPU dan Bawaslu sebagai organisasi pemantau yang secara aktif melakukan pendidikan pemilih, pemantauan, dan advokasi, terutama sebagai salah satu pemantau pemilu yang focus memperhatikan isu pemilu akses dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Dengan pengalamannya itu, dia mengabdikan diri menjadi Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Salah satu invoasi yang dilakukannya adalah digitalisasi pengawasan pemilu dengan memproduksi Form A (hasil pengawasan) online, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Inovasi lainnya adalah pengembangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

IKP adalah alat mitigasi kerawanan pemilu yang bukan hanya digunakan Bawaslu, melainkan juga organisasi pemangku kepentingan (stakeholder) pemilu. Dengan pengalamannya sebagai pengawas pemilu, Afif terpanggil menjadi Anggota KPU.

Dia terpilih sebagai Komisioner KPU RI Periode 2022-2027 selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Wakil Ketua Divisi Data dan Informasi yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan penyelenggaraan pemilu dan penanganan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Perjalanannya dalam menegakkan demokrasi mendorongnya untuk menciptakan legacy yang dapat diingat dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Beberapa buku yang ia tulis mencatat pengalaman dan rekomendasinya bagi pemilu dan demokrasi.

Di antaranya adalah Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis, Mengawasi (Pilkada) Masa Pandemi: Catatan Perjalanan, Inovasi, dan Kolaborasi, menulis sebagai kontributor Pencegahan dan Pengawasan Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2019, dan banyak karya lainnya.

Karier dan karyanya itu menjadikan Afif sebagai Santri Inspiratif of The Year Bidang Kepemimpinan Nasional 2023. Afif dinominasikan oleh Islam Nusantara Centre Bersama Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Nurul Ghufron dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ai Maryati Solihah. Dengan penghargaan ini Afif beharap seseorang yang bukan hanya menjadi ahli di bidang agama, tetapi juga berkontribusi dalam isu-isu strategis nasional. (RO/Z-1)