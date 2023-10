Pakar: Reshuffle Jalan Keluar Perbaiki Kredibilitas Hakim MK

PAKAR hukum ketatanegaraan Refly Harun menyoroti kredibilitas hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim yang tidak maksimal dan serius menunaikan tugasnya dinilai layak dirombak.

"Jangan-jangan hakim MK (Mahkamah Konstitusi) tidak punya kredibilitas lagi sembilan-sembilannya, sehingg ajalan keluarnya diberhentikan dan direshuffle semua," kata Refly dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat: Dinasti, Prahara MK, Sampai Revolusi Mental," Minggu, 29 Oktober 2023.

Refly mengatakan dirinya bersyukur atas pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat di forum yang sama. Arief mengaku sempat terpikir perlunya rombak ulang seluruh hakim konstitusi demi kepentingan bangsa.

"Soal kondisi MK walau tidak eksplisit, tapi orang bisa menangkap sebagian kegalauannya," papar dia.

Refly menyebut sudah melihat gejala menundukkan MK di bawah ketiak kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal itu terlihat dari peran MK yang dinilai telah bergeser.

"Dulu itu guardian of the constitution, tiba-tiba muncul sebagai protector of power atau pelindung kekuasaan baik legislatif atau eksekutif," jelas dia.

Refly menuturkan salah satu buktinya, yakni putusan MK soal ambang batas presiden atau presidential threshold. Putusan itu dinilai menjadi pangkal persoalan demokrasi.

"Dengan presidential threshold, tidak mungkin ada sosok-sosok independen yang tidak bermasalah, berani, dan tidak disandera bisa mencalonkan diri. Politik yang membuat kita terbelenggu," ucap dia.

Sebelumnya dalam forum yang sama, Arief menyampaikan pandangannya soal MK belakangan ini. Arief mengaku sempat terpikir sebuah ide soal perombakan total hakim konstitusi.

"Sudah sampai frontal dalam benak saya akhir-akhir ini saya katakan sepertinya MK sembilan hakimnya kok harus di-reshuffle," tutur dia.



