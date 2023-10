Mardiono dengan WNI di Roma Italia: Ajak Partisipasi Jelang Pemilu 2024

PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia (WNI) usai melakukan kunjungan kerja sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), di Roma, Italia.

Silaturahmi dilakukan sembari makan malam bersama para diplomat, pekerja, mahasiswa, hingga rohaniawan yang mendapat beasiswa keuskupan, di Italia.

Muhamad Mardiono mengatakan, ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan silaturahmi kali ini. Seperti membahas persoalan politik nasional dan internasional, keamanan, ketahanan pangan, hingga keamanan jelang Pemilu 2024.

“Sebagai Plt Ketua Umum PPP saya mengajak kepada WNI yang ada di sini untuk ikut berpartisipasi dan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Artinya mari bersama-sama ikut aktif dalam pesta demokrasi,” tutur Muhamad Mardiono, dikutip Kamis (26/10).

Muhamad Mardiono juga mengajak kepada WNI untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa agar menjadi negara yang lebih cepat maju.

“Harapannya, kepada mahasiswa dan WNI jika kembali dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi pelaku usaha mandiri. Sehingga nantinya dapat membangun Indonesia lewat kemajuan inovasi digital yang dipelajari di sini,” jelasnya.

Adapun kunjungan kerja Muhamad Mardiono ke Roma kali ini sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Muhamad Mardiono juga menjadi pembicara dalam Forum The 51st Session of the Committee on World Food Security (CFS). (Z-7)