Wakil Ketua TPN Ganjar: Gerakan Politik Kejujuran Efektif bagi Pemilih Pemula

EKS Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyampaikan pihaknya akan menggunakan strategi kampanye politik kejujuran dalam pemenangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden itu mengungkapkan gerakan politik yang mengkampanyekan kejujuran dan apa adanya sangat efektif bagi generasi pemilih pemula yakni generasi z dan milenial, serta kaum perempuan.

Menurut dia, sikap dan sosok Ganjar yang menampilkan kehidupan normal selayaknya laki-laki biasa, justru mudah diterima anak muda kekinian.

"Kita kini berusaha tampilkan (kampanye) yang apa adanya, karena ini jadi preferensi pemilih milenial dan gen Z. Mereka ini generasi yang menyukai kejujuran, tidak suka basa-basi dan open minded," ujar Andika dalam podcast aksi nyata Perindo, dikutip Minggu (22/10).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan politik kejujuran bukan dimaksudkan mengkhususkan hanya kepada pemilih pemula dan milenial.

Menurut dia, kejujuran adalah mata uang yang dapat berlaku dimana saja sehingga lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat manapun.

"Kami menyadari segmentasi pemilih tertentu yang jadi penting, seperti milenial dan gen Z. Maka itu dengan bersikap apa adanya bisa jadi efektif. Sebab, jangkauannya tak hanya anak muda, melainkan juga semua kalangan," kata Andika.

Andika mengatakan dalam gerak politik elektoral ke depan, Ganjar akan menampilkan sikap normal dan tidak dibuat-buat.

"Jadi menurut saya, Mas Ganjar ini just be himself dan normal saja, itu bisa merebut hati gen Z dan milenial," tutur Andika. (RO/S-2)