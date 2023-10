SAS Institute Sebut Sikap Said Aqil Bentuk Dukungan Terhadap Proses Bernegara

SEKRETARIS Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso mempertegas pernyataan Said Aqil yang meminta semua pihak menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang menuai pro dan kontra itui menjadi babak baru dari proses politik Indonesia menuju Pemilu 2024.

“Iya benar, itu sikap dan pendapat Buya Said. Pendapatnya sudah beredar di WAG dan sosial media. Itu asli bukan hoaks,” kata Abi Rekso lewat keterangan yang diterima, Sabtu (21/10).

Ketika disodorkan pertanyaan apakah ini berarti bentuk dukungan Kiai Said Aqil kepada Prabowo Subianto, Abi Rekso menerangkan, soal pilihan dirinya tidak berhak menjawab. Pasalnya itu hak penuh Kiai Said sebagai tokoh bangsa.

“Pernyataan Kiai Said itu perlu kita maknai sebagai dukungan terhadap proses berbangsa dan bernegara. Jika, ada pihak yang menilai bahwa sikap itu adalah dukungan terhadap Pak Prabowo. Ya itu juga sah-sah saja. Lagian kan Kiai Said dan Pak Menhan Prabowo itu adalah sahabat sejak lama. Frekuensi kebangsaaan beliau-beliau satu jalur untuk Indonesia Maju,” ujarnya.

Abi Rekso menekankan, Kiai Said kan punya seluruh warga NU dan Indonesia. Dua capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sudah bersilaturahmi dengan mantan Ketua Umum PBNU itu.

“Buya Said ini milik seluruh warga NU dan Indonesia, lah. Beliau guru bangsa. Mas Anies dan Mas Ganjar sudah matur Buya Said. Saya berharap dalam waktu dekat Pak Prabowo juga bisa bertemu Kiai Said. Kita tunggu saja.” tandasnya. (RO/P-3)