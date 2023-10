Anies Ungguli Ganjar di Jabar, Prabowo Unggul Dari Keduanya

BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan unggul melawan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dalam simulasi head to head. Hal ini menjadi hasil dari jajak pendapat lembaga survei Poltracking Indonesia.



"Jika kita cek head to head, atau simulasi dua kandidat, antara Anies dan Ganjar, masih unggul Anies ya 32,5 persen dan (Ganjar) 30,9 persen," ujar Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi dalam konferensi pers secara virtual, di Youtube Poltracking Tv, Selasa, 10 Oktober 2023.



Sementara itu, capres Prabowo Subianto unggul dalam simulasi head to head melawan Anies Baswedan di Jabar. Prabowo memperoleh suara sebanyak 47,6 persen dan Anies 26,5 persen.

"Jadi sebagian angka Ganjar ke Prabowo. Sedikit angka Ganjar masuk ke Anies," bebernya.

Prabowo juga menang saat melawan Ganjar. Prabowo memimpin 48,3 persen dan Ganjar 24,5 persen.



Arya menjelaskan survei tersebut memperlihatkan Prabowo unggul di Jawa Barat. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi keterlibatan Prabowo dalam Pemilu 2014 dan 2019.



"Kehadiran Anies belum cukup mampu untuk mengimbangi atau mengalihkan dari pemilih Prabowo," bebernya.



Adapun survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 25 September-1 Oktober 2023. Survei melibatkan 1.000 orang yang telah memiliki hak pilih atau di atas 17 tahun.



Survei dilakukan dengan metode sampel multistage random sampling. Memiliki toleransi kesalahan margin of error (MoE) sekitar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (MGN/Z-8)