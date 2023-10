Andika Perkasa Dinilai sebagai Bacawapres yang Punya Ide ‘Out of The Box’

KEINGINAN mayoritas masyarakat untuk memiliki pemimpin dari dunia militer menjadi penguat bagi potensi Andika Perkasa bisa menemani Ganjar Pranowo bersaing pada Pilpres 2024 mendatang. Andika Perkasa diakui sebagai mantan Panglima TNI dengan sejumlah inovasi yang tidak biasa.

Ide-ide Andika Perkasa selama berperan sebagai Kasad TNI AD dan Panglima TNI telah memberikan perubahan besar bagi dunia militer nasional ataupun masyarakat Indonesia. Masyarakat menyebut kalau Andika Perkasa membawa ide yang out-of-the-box.

Pemikiran Andika Perkasa bisa menjadi bekal yang kuat bagi kemajuan bangsa dan negara. Ide cemerlang dan anti-mainstream dari Andika Perkasa dapat dituangkan dengan kematangan program yang konkret ketika menjadi Wakil Presiden Indonesia kelak.

“Menurut kita, itu mungkin ide-ide dia (Andika Perkasa) yang out-of-the-box yang memang harus dituangkan kalo memang ganjar bener melamar dia.” ujar Ihsan, masyarakat yang mengikuti perkembangan politik Indonesia.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa Andika Perkasa memiliki konsep pertahanan yang mampu mendorong kemajuan Indonesia di masa depan. Dan untuk yang terdekat, kehadiran Andika Perkasa diyakini Ihsan dapat meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo.

“Ide-ide militer, ide keamanan, dan konsep ketahanan yang out of the box perlu dikeluarin buat naikin elektabilitas Ganjar,” tutupnya. (Z-7)