PKB Harap Said Aqil Siradj Jadi Ketua Timses Anies-Muhaimin

Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal berharap Said Aqil Siradj bersedia menjadi Ketua Tim Sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ia menyebut Said Aqil adalah kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang memiliki posisi dan peran sangat menentukan dalam suksesnya pasangan Anies-Cak Imin di Pemilihan Presiden 2024.

"Ya, kami sangat berharap semua itu," ujar Cucun dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Selain Said Aqil, Cucun juga mengatakan nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk dalam bursa Ketua Tim Sukses Anies-Cak Imin.

Adapun, Cak Imin mengatakan semua nama tersebut sedang digodok dan akan diputuskan pada akhir bulan ini. "Belum ada keputusan, kita ajak semua komunikasi. Kita juga akan tanya kebersediaan mereka," ucap Cak Imin.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso mengapresiasi banyaknya pihak yang ingin menggandeng Said Aqil Siroj di tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, ia mengaku belum mengetahui perihal rencana dilibatkannya Said Aqil sebagai ketua pemenangan tim.

"Wallahualam bissawab, sebagai sebuah harapan tentu itu bagus. Saya belum lama bertemu Buya Said tapi tidak mendengar hal-hal tersebut. Malah saya mendengar Buya Said diusulkan sebagai calon wakil presiden di paslon lain. Lebih tinggi dari sekadar Ketua Tim Sukses. Tapi tidak perlu saya sebut paslon yang mana karena SAS Institute diamanahi untuk tetap menjaga Pemilu 2024 jujur dan damai," tutur Abi.

Ia secara pribadi menilai posisi dan hubungan Said Aqil sangat baik kepada semua bakal calon presiden yang akan bertanding, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

"Buya Said bagus di semua paslon. Beliau ini paku bumi NKRI. Kelak siapa pun yang akan menjadi presiden dan partai berkuasa akan membutuhkan peran, pemikiran, dan dedikasi Buya Said sebagai guru bangsa dan fondasi negara," tandasnya.