PDIP Klaim Peluang Sandiaga Jadi Bakal Cawapres Ganjar tak Mengecil

PDI Perjuangan mengeklaim peluang Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno, untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar masih kuat. Sandiaga merupakan salah satu figur yang masuk radar.

"No, no, no. Tidak ada yang mengecil. Tidak ada yang mengecil, percaya deh," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Jakarta Selatan (27/9).

Menurut dia, komunikasi PDIP dengan Sandiaga masih terjalin hangat. Terlebih, PPP merupakan rekan koalisi partai politik berlogo kepala banteng bermoncong putih itu.

"Kami komunikasinya bagus dengan Pak Sandiaga dan intensif. Dimana kemudian masalahnya? Kami apresiasi betul dengan kawan2 PPP, Hanura, Pak Hary Tanoesoedibjo semua kami kompak, solid. Tiap rabu bertemu, kami lagi kuat-kuatnya. Bukan kuat-kuatnya, memang sejak awal memang kuat," ucap Said.

Sementara itu, peluang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD jadi bakal cawapres Ganjar juga diklaim besar. Said tak menjawab lugas mengenai seberapa kuat peluang Mahfud berduet dengan Ganjar.

"Kalau kawan-kawan media menyebut mengarahnya ke Pak Mahfud, ya Pak Mahfud. Kalau nanti saya ketemu media lain mengarahnya ke Pak Sandiaga, ya ke Pak Sandiaga," ujar Said. (MGN/Z-7)