Polisi Temukan 6 Luka Tusukan Sedalam 6,5 Cm di Tubuh Anak Pamen TNI AU

HASIL autopsi terhadap jasad remaja yang ditemukan tewas di pos ujung landasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menyebutkan ia bukan tewas akibat terbakar. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memastikan tewasnya anak dari Perwira Menengah (Pamen) TNI AU ini akibat kehabisan dari, karena terdapat 6 luka tusuk di tubuh korban sedalam 6,5 centimeter.

Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Brigjen Pol Hariyanto memastikan proses autopsi terhadap jenazah remaja berinisial CHR, anak dari Pamen TNI Angkatan Udara yang ditemukan tewas di pos spion Ujung landasan Lanud Halim Perdanakusuma, telah selesai dilakukan.

"Dari hasil autopsi, remaja berusia 16 tahun ini tewas bukan akibat terbakar, melainkan akibat kehabisan darah, tim forensik menemukan ada 6 luka tusuk akibat dari senjata tajam di tubuh korban. Luka tusukan paling dalam yakni 6,5 centimeter dengan diameter sekitar 2 hingga 3 centimeter, sehingga mengakibatkan pendarahan yang cukup parah," ujar Hariyanto.

Selain luka tusukan, korban juga mengalami luka bakar hingga 91 persen atau nyaris sekujur tubuh. Namun luka bakar tersebut dipastikan pihak RS Polri bukan penyebab korban tewas, karena kondisi organ pucat dan di temukan kumpulan darah di dalam perut korban. Tim forensik juga menemukan jelaga pada kerongkongan yang memastikan korban masih hidup saat terbakar.

Sementara hasil autopsi telah diserahkan kepada tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Jenazah korban juga telah diambil oleh pihak keluarga dan telah dimakamkan.

Pesan di Roblox

Sementara itu, polisi juga menemukan sebuah pesan yang di akun gim Roblox milik anak Pamen TNI AU yang ditemukan meninggal dengan kondisi terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, CHR 16.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan bahwa CHR ternyata memiliki ketertarikan pada gim Roblox. Pada akun gim itu, dijelaskan Leonardus, menemukan adanya pesan 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'.

"Jadi korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya; 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'," kata Leonardus, Rabu (27/9).

