Kaesang belum Mau Umumkan Dukungan Capres

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersiap mengungkap bakal calon presiden (capres) yang didukung PSI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia tak berkenan untuk mengungkapkannya saat ini.

"Capres dukungannya PSI siapa to? Saya yakin ini semuanya, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dukungan capres PSI di 2024 adalah, sabar to, sabar," kata Kaesang dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di The Ballroom at Djakarta Theater, Senin malam, 25 September 2023.

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan PSI ingin mendengar suara dari kader sebelum resmi mengumumkan. Kaesang janji menyerap masukkan kader.

"Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Setuju," ucap Kaesang.

Kaesang resmi didapuk jadi Ketua Umum PSI. Ia menggantikan Giring Ganesha yang kini menjabat anggota Dewan Pembina DPP PSI. (MGN/Z-7)