Ibas Raih Penghargaan Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat

KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas meraih penghargaan sebagai 'Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat'. Penghargaan tersebut diperoleh dari ajang Detik Awards 2023 mengangkat tema 'Adapt and Transform for an Era of Change'.

Ibas secara khusus mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Konsistensi Ibas dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dengan selalu menciptakan program-program peduli kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator dirinya layak mendapatkan penghargaan sebagai tokoh aspiratif.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua yang termulia. Saya Edhie Baskoro Yudhoyono, ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada jawatan redaksi Detik atas Detik Award dalam kategori Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat,” ungkap Ibas dalam keterangan videonya yang dikutip melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia pada Jumat, (22/9).

Penghargaan yang diberikan melalui proses penilaian yang ketat dengan mempertimbangkan inovasi, dampak, kualitas hingga keberlanjutannya ini menjadi pengakuan nyata atas peran Ibas sebagai wakil rakyat. Ibas sendiri diketahui mewakili daerah pilihan (dapil) Jawa Timur VII, yang begitu peduli dan peka terhadap aspirasi masyarakatnya.

Legislator DPR RI tersebut juga telah menginisiasi dan melaksanakan berbagai program pro-rakyat di daerah pilihannya, mulai program pendidikan, dukungan petani, penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur hingga dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi detikcom kepada mereka yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, dan membawa perubahan positif.

Sejumlah kategori Tokoh Aspiratif dan Peduli Kesejahteraan Masyarakat untuk mengapresiasi tokoh politisi sebagai penyambung aspirasi. Pasalnya peran dan tanggung jawab politisi adalah pada masyarakat dan pemerintah.

Politisi menjadi penyambung aspirasi rakyat kepada penyelenggara negara demi terciptanya keadilan sosial. Untuk itu dihadirkan kategori aspirasi dan peduli kesejahteraan masyarakat.

Ibas menekankan penghargaan tersebut bukan hanya simbol kosong, melainkan sebuah bentuk kebersamaan, keteguhan dan komitmen kami dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan demi Indonesia maju.

Ia juga menekankan pentingnya kerja keras, kecerdasan, dan komitmen kuat dalam mencapai perubahan positif bagi masyarakat. Ibas meyakini bahwa kolaborasi dengan seluruh stakeholder akan membawa dampak positif yang lebih luas.

“Saya percaya, dengan kerja keras, cerdas dan ikhlas yang kuat serta kolaborasi seluruh stakeholders, kita akan dapat ciptakan dampak positif akseleratif yang lebih luas lagi,” tegasnya.

Wakil rakyat yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat sejak 2009 ini juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan.

“Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan ini. Saya tidak sendirian, rakyat adalah sahabat kami, dan setidaknya banyak dari kami yang lebih banyak berkontribusi untuk kebaikan. Semoga kita dapat terus mengawal aspirasi, mendengar masukan, dan memberikan solusi terkini dalam menjawab tantangan demi kemajuan dan kemakmuran untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya. (Z-8)