SBY Nyanyikan Kamu Ngga Sendirian untuk Prabowo

PRESIDEN ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyanyikan lagu ciptaan Tipe-X, yang berjudul Kamu Ngga Sendirian, khusus untuk Prabowo Subianto.

SBY menyanyikan lagu itu setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan dukungan partainya kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Pada 1945, ada dua musisi Amerika, yang pertama bernama Oscar dan Richard Rogers. Yang pertama menulis lirik lagu, yang satu membuat nada," kata SBY kepada Prabowo saat acara deklarasi di Jakarta, Kamis (21/9).

Baca juga: Sebagian Besar Kelompok 212 Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Dikatakan pula bahwa lagu itu berjudul You Will Never Walk Alone. Pada 1965, lagu itu diadopsi jadi theme song klub Liga Primer Inggris Liverpool.

"Saya suka liriknya Pak, you will never walk alone,. kamu enggak sendirian. Saya nyanyi sekaligus berdoa kepada Allah agar yang saya sampaikan dari lagu You'll Never Walk Alone ada pada Pak Prabowo. Presiden kita yang akan datang," kata SBY kepada Prabowo.

SBY lanjut berpesan kepada Prabowo agar tidak gamang dan terus berani melangkah ke depan.

Baca juga: Respons Prabowo soal Peluang Dipasangkan dengan Ganjar

"Jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke depan. Mungkin ada badai, ada topan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita. Pesan kepada Prabowo sama dengan lagu itu, melangkah ke depan. Bawa harapan di hati karena you will never walk alone," tutur SBY.

SBY lantas mempersilakan Prabowo duduk untuk menyaksikannya menyanyikan lagu ciptaan Tipe-X itu. Di sepanjang lagu, sejumlah elite Demokrat dan partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju ikut bernyanyi mengikuti SBY.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (21/9), mendeklarasikan secara resmi dukungan partainya kepada Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

"Atas dukungan dan keputusan usung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga, saya telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah wujud kepercayaan dan harapan di atas pundak saya bersama partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini, atas harapan yang kalian berikan kepada saya," kata Prabowo.

Dalam sambutannya saat acara deklarasi, AHY menjelaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat mendukung Prabowo karena beberapa alasan, di antaranya sosok Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai seorang patriot dan mampu mewujudkan visi dan misinya dalam aksi nyata.

"Kita membutuhkan pemimpin patriotik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, yang tangguh, karakter pantang menyerah, berani, berpengalaman, dan berbuat yang terbaik. Terpenting, pemimpin senantiasa menyambung kata dengan perbuatan. Visioner sekaligus man of action," kata AHY.

Menurut AHY, sosok-sosok itu ada pada diri Prabowo.

Dengan demikian, Koalisi Indonesia Maju sebagai poros yang mengusung Prabowo pun menerima tambahan satu partai dari parlemen. Koalisi Indonesia Maju, saat ini, terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan PSI. (Ant/Z-1)