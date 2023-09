Presiden 2024 Harus Paham Isu Geopolitik dan Ekonomi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan presiden selanjutnya harus memahami persoalan ekonomi dan geopolitik. Menurutnya, visi misi Pemilu 2024 nantinya wajib mengedepankan persoalan geopolitik dan ekonomi, terlebih pada penciptaan lapangan kerja dan hilirisasi.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menanggapi hasil rilis survei temuan terbaru dari Polling Institute berkenaan dengan Peta Persaingan Capres-Cawapres dan Isu-Isu Terkini, Minggu (10/9).

“Siapa yang akan memenangkan pilpres ini visinya harus visi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, bagaimana nilai tambah. Ini tidak bisa kita hindari. Apa lagi kita bicara tentang G20, KTT ASEAN, itu tidak lepas dari persoalan ekonomi,” ujar Bahlil.

Ia menekankan bahwa pemimpin di masa mendatang harus memiliki program yang sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Yang bicara tentang IKN, hilirisasi, pertumbuhan ekonomi. Yang sudah bagus dilanjutkan, yang masih kurang-kurang perlu kita poles,” tandasnya.

Adapun, hasil Survei Polling Institute menunjukkan bahwa Prabowo Subianto berada di urutan teratas. Ia mengantongi angka sebesar 36,3% mengalahkan Ganjar dan Anies. Ketika dihadapkan pada simulasi Head to Head antara Prabowo vs Ganjar, Prabowo unggul 47,9%. Sementara, Head to Head Prabowo vs Anies, Prabowo menang 56,0%. (Z-11)