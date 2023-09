Korban Judi Online Disebut Takut Melapor ke Polisi, Kenapa?

KETUA Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Muhamad Zainul Arifin mengatakan korban judi online ragu untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Sebab, mereka tidak yakin soal definisi judi online.

“Teman-teman korban tidak ada yang berani karena 50:50 apakah (yang dimainkan) judi online atau gim online,” kata Zainul di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 4 September 2023.

Zainul mengatakan pihaknya dan penyidik Bareskrim sudah sepakat soal definisi dan perbedaan kedua hal itu. Kasus yang diduga melibatkan puluhan figur publik itu masuk kategori judi online.

“Nanti saksi ahli diminta keterangannya untuk menjelaskan makna dan substansinya,” jelas dia.

Zainudin berharap proses hukum yang berjalan betul-betul transparan dan akuntabel. Hal itu dinilai penting guna menjadi pelajaran bersama agar lebih bijak mempromosikan konten dan menggunakan media sosial.

Sebelumnya, Zainul melaporkan 26 figur publik ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu terkait dugaan konten promosi judi online.

Zainul memerinci figur tersebut, yakni WG (Wulan Guritno), VP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY dan CC. Berikutnya ialah CH, TM, S, KO, HH, AL, JI. Lalu AT serta ZG.

Jangan Pandang Bulu

Sementara itu, Polri didorong berani menindak figur publik seperti aktris maupun influencer yang terbukti mempromosikan judi online. Sebab, judi online merugikan masyarakat.

“Kami sampaikan ke kawan-kawan Bareskrim agar memanggil figur publik yang diduga membuat konten judi online,” kata Zainul.

Zainul mengatakan pemanggilan itu agar figur publik bisa menyampaikan klarifikasi. Sehingga duduk perkaranya terang-benderang.



