SBY Kenang Jadi Presiden, Singgung Tak Menyalahkan Masa Lalu

PRESIDEN ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang saat dirinya menjadi orang nomor satu di republik ini selama dua periode. Ia juga menyinggung soal kepemimpinannya yang tak menyalahkan masa lalu.

Hal itu SBY sampaikan saat meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Turut hadir Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Wapres ke-11 RI Boediono yang menjadi pendamping SBY saat menjadi presiden.

"Kita dulu ingin berbuat yang terbaik. Kita ingin mengatasi semua permasalahan bangsa tanpa mengeluh. Karena itulah tugas kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita tanpa harus menyalahkan masa lalu," kata SBY di lokasi, Kamis, (17/8).

SBY menekankan tujuan ia dipercaya memegang amanah menjadi pemimpin tidak lain untuk memajukan Indonesia. Misi itu harus terus diperjuangkan.

"Kita juga ingin membuat Indonesia kita makin maju, inilah tekad semangat tujuan dan misi kita," ucap SBY.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan perjalanan kepemimpinan dua periode bersama JK dan Boediono juga tercermin di Museum dan Galeri SBY-Ani. Mimpi membuat Indonesia makin maju diharapkan dapat dilihat generasi penerus.

"Insyaallah semua juga akan tercermin dalam ruang-ruang bersejarah di museum yang akan segera kita resmikan, kita juga punya dream yang indah dulu, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk membikin mimpi itu menjadi kenyataan, for our be love country, for our people," ucap SBY. (MGN/Z-8)