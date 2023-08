Pendukung Ganjar di Amerika Deklarasi di Taman Patung Liberty

MENGAWALI rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78, puluhan warga Indonesia lintas profesi di New Jersey, Amerika Serikat berkumpul untuk menyatakan dukungannya bagi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Para WNI itu tergabung dalam konsolidasi nasional warga Indonesia di AS USA for Ganjar Pranowo.

Mereka menyatakan dukungannya pada Pranowo sebagai presiden RI yang ke-8 dengan mengadakan piknik bersama. Berlatar belakang Patung Lady Liberty, acara yang berlangsung kekeluargaan ini dilaksanakan di Liberty State Park, New Jersey, AS. Acara ini berlangsung dari pukul 11 siang waktu setempat dan selesai pada sekitar pukul 3 sore.

Berpakaian nuansa merah-putih dilengkapi dengan kemeja garis-garis ciri khas Ganjar, para warga kompak menyerukan dukungan atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres yang ditandai dengan pemakaian kemeja tersebut dari “Jokowi” ke “Ganjar”. Para warga juga turut berpartisipasi dalam kolaborasi global lagu Ganjar Pilihanku.

“Tegak lurus konstitusi hitam-putih tidak abu-abu, Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat memimpin Indonesia ke depan,” jelas Eddie Prasetyo, salah satu pendukung yang dulunya berprofesi sebagai Asisten VP bidang IT di Citigroup New York AS.

Hal senada disampaikan oleh Irwan Rustiawan, warga Indonesia yang juga berprofesi sebagai karyawan swasta. “Ganjar itu paket lengkap. Bukan hanya penerus, Ganjar adalah masa depan Indonesia, jape methe,” tukas Irwan.Antusiasme warga sangat terasa dari berbagai diskusi sepanjang acara. Secara khusus, para warga menyatakan karena komitmen Ganjar atas demokrasi dan konsistensinya melawan intoleransi dan radikalisme.

Mengenai hubungan luar negeri, para warga juga berharap usaha mereka sedikit banyak dapat memberikan pesan kepada para pemilih di Indonesia untuk mempercayakan masa depan Indonesia kepada Ganjar.

”Selain satu visi dan satu misi dengan Pak Ganjar, kami percaya kedepannya hanya Pak Ganjar yang dapat membawa nama Indonesia untuk terus dihormati dan dihargai di dunia internasional. Kami bekerja keras, satu demi satu suara, khususnya di daerah asal kami masing-masing di Indonesia,” tutup Eddie.

Acara ditutup dengan makan siang dengan hidangan khas Indonesia, yang dilanjutkan dengan diskusi singkat mengenai program kerja para warga kedepan. Adapun konsolidasi nasional ini telah mengadakan deklarasi sebanyak 14 kali di seluruh AS sejak pendeklarasian Ganjar sebagai Capres serta turut mencanangkan kolaborasi virtual lintas dunia World for Ganjar yang diselenggarakan lintas benua sejak Juni 2023 yang lalu.

