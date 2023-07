Anies Sebut Susi Pudjiastuti Inspirator Dunia Pendidikan

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menilai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan inspirator dalam dunia pendidikan. Susi telah menjadi contoh bagi pelajar yang putus sekolah dan ingin mendapatkan ijazah SMA.

Anies mengaku sebagai pihak yang membujuk Susi untuk mengambil ijazah SMA melalui program Paket C. Hal itu dilakukan Anies saat duduk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada 2014.

"Selesai sidang kabinet saya jalan dengan Bu Susi, saya bilang Bu, Bu Susi kan enggak punya ijazah SMA, Bu Susi ikut kejar paket C dong, Wah buat apa saya enggak butuh itu ijazah, wong aku bisa begini gausah pake ijazah kok, kata Bu Susi gitu," ujar Anies ditemui usai menghadiri acara Ngobrol Publik bertajuk 'Move On? Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan' di Pos Blok, Jakarta Pusat, Sabtu, (28/7).

Anies menjelaskan ada jutaan pelajar yang putus sekolah. Mereka memiliki kesempatan kerja, namun terhalang dengan ijazah.

"Kita ingin mereka ikut Paket C biar punya ijazah, nah kalau Bu Susi mau ikut, biar Bu Susi jadi role model, supaya mereka nantinya ada contoh," tuturnya.

Hingga akhirnya, kata Anies, Susi mengejar Paket C. Atas dasar itu, ia menilai, Susi menjadi contoh yang baik dalam insan pendidikan nasional.

"Saya pernah merasakan dua kali, ada orang yang bekerja di sekitar rumah saya, yang kemudian dia ikut program Paket C dan ketika ditanya gimana, ya seperti Bu Susi, Pak. Jadi it's truly an inspiration," terang Anies.

