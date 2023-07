NasDem Tanggapai Positif Pertemuan Anies dan Susi

BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Senin sore, 24 Juli 2023. Partai NasDem menilai keduanya figur yang memiliki idealisme memajukan negeri.

"Pertemuan Anies dan Susi bisa dilukiskan sebagai pertemuan dua negarawan muda yang sama-sama memiliki idealisme yang tinggi untuk memajukan negeri," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim saat dihubungi, Selasa, (25/7).

Hermawi juga menilai keduanya memiliki kesamaan selain pernah menjabat di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama. Anies dan Susi disebut ramah menyapa publik.

Baca juga : Rumah Ketua DPD Relawan Anies Baswedan di Ciamis Dirusak ODGJ

"Selain sama-sama pernah menjadi menteri di kabinet jokowi jilid satu, keduanya juga mempunyai persamaan yang sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa mengimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini," ucap Hermawi.

Baca juga : Susi Pudjiastuti Supiri Anies Naik Mobil Bak Manual, Ngobrolin Apa Sih?

Anies dan Susi bertemu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin sore, 24 Juli 2023. Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi dan keluarga. Anies yang mengenakan setelan kemeja plus rompi langsung menyapa Susi.

“Apa kabar?,” ujar Anies di Pangandaran.

“Baik, tapi sunset-nya gone, somebody stole the sun,” jawab Susi sambil bercanda dan langsung ditanggapi dengan tawa keduanya.

Anies dan Susi kemudian berbincang di Susi International Beach Strip sambil menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran. Keduanya juga menikmati air kelapa muda. (MGN/Z-8)