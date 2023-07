DPR Percaya Keseriusan Pemerintah Selesaikan Masalah Papua

ANGGOTA Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi melihat kesungguhan dan keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan sandera dengan cara apa pun termasuk dengan memberikan tebusan dengan sejumlah uang.

"Kalau memang dirasa memberikan tebusan itu, walau pun menurut saya sangat merendahkan kewibawaan negara, bila pemerintah mau lakukan hal itu dan berhasil menyelamatkan sandera, ya masak tidak didukung," ujarnya, Sabtu (8/7).

Kehadiran Presiden Joko Widodo di Papua menurutnya bagian dan tanggung jawab kepala negara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan semua pihak selamat.

Baca juga: Presiden Minta Hilangkan Pandangan Negatif ke Papua

"Apa yang disampaikan wacana bayar tebusan ke KKB, paling tidak pemerintah transparan saya hormati itu," sambungnya.

Menurutnya pendekatan humanis yang dilakukan TNI tidaklah tepat. Sebab militer harus menggunakan kemampuan dan alutsista terbaiknya, jangan dibatasi seperti saat ini.

Baca juga: Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Presiden: Pemerintah tidak Diam Saja

"Kalau KKB dihadapi dengan cara penegakan hukum, ya polisi saja di depan, TNI ya at his best harus tempur militer, killed or to be killed. Bukan senjata yang selevel dengan penegak hukum atau penyandera," tegasnya.

Sebelumnya upaya pemerintah dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Papua. Jokowi menyatakan pemerintah tidak diam saja.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan," kata Jokowi. (Sru/Z-7)