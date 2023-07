HUT Ke-77 Bhayangkara, Kompol Sandy Budiman Luncurkan Album Mini Tentang Polisi

MUNCUL dari idealisme dan perkembangan musik, advokat muda dari Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kompol Sandy Budiman, mengalirkan darah seninya untuk menciptakan lagu yang bercerita tentang fungsi dari Polri.

Ia menyatakan musik yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan juga kejahatan.

"Karena itu saya berpikir, bahwa musik bisa menjadi cara untuk membangun suatu kesadaran di masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kejahatan," kata Sandy, dalam konferensi pers launching Mini Album Ithonkrock - 007, Jumat (30/6).

Pria berdarah Sunda ini menilai, musik dapat menjadi salah satu upaya untuk membangun langkah preventif dalam mencegah kejahatan.

"Langkah ini akan lebih efektif untuk membangun kesadaran masyarakat dibandingkan jika hanya menggunakan upaya penegakkan hukum. Dan masyarakat akan dapat mengenal sosok seorang polisi dan tanggung jawabnya melalui lagu," ucap Sandy.

Ia menceritakan bahwa kegiatan bermusik ini sudah dilakoninya sejak usia muda. Ia mengungkapkan bahwa hobi menyanyi ayahnya, yang terbawa hingga dewasa, akhirnya membentuk pria kelahiran tahun 1984 ini menjadi abdi negara yang memiliki rasa seni yang tinggi.

Luncurkan Mini Album "Ithonkrock -007"

Bahkan ia bisa menyelaraskan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri dengan kemampuan seninya, berhasil membuahkan sebuah mini album berjudul Ithonkrock -007, yang memuat tujuh lagu.

Lagu Berjudul 'Polisi Presisi"

"Tak ada genre khusus dalam lagu yang saya ciptakan. Saya hanya mengikuti tren yang ada di masyarakat saja. Dan syukurnya, tiap kali saya mencipta, banyak yang tertarik untuk membawakannya. Salah satunya, lagu "Polisi Presisi" yang bercerita tentang slogan Polri saat itu berhasil menarik minat banyak musisi," ucapnya lagi.

Pria yang akrab dipanggil "Ithonk" ini mengungkapkan, hingga saat ini, karya-karyanya masih dipublikasi melalui akun YouTube miliknya, yakni https://youtu.be/cUZZBsZCeXo.

"Saya akan terus berkarya dan memadukan berbagai jenis musik, yang dapat diterima baik oleh masyarakat, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima. Saya ingin, melalui musik ini, masyarakat bisa memahami POLRI yang menjadi benteng pertama dalam menjaga keamanan masyarakat," kata Sandy.

Sosok lulusan Akademisi Polisi (Akpol) tahun 2007 ini menyatakan dari setiap lagu yang masuk dalam mini album-nya, memiliki makna.

"Seperti lagu pertama, Peace on Earth, itu saya persembahkan bagi para pasukan PBB. Atau, Say No to Drugs, yang bergenre dangdut pop rock, menyiratkan imbauan agar masyarakat menjauhi narkoba, Karena memiliki dampak berbahaya bagi tubuh," pungkasnya. (RO/S-4)