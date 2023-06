Pesawat C-130J Super Hercules TNI AU Kedua Segera Tiba di Tanah Air

SEBUAH pesawat C-130 J Super Hercules yang dipesan pemerintah Indonesia (Kemhan) akan segera tiba di tanah air. Pesawat dengan tail number A-1340 ini merupakan pesawat kedua dari lima pesawat yang dibeli pemerintah.

Pesawat A-1340 saat ini telah menjalani penerbangan pengantaran (fery flight) dengan jarak yang panjangnya separuh lingkaran Bumi dari pabriknya, Lokcheed Martin di Amerika Serikat (AS) menuju Jakarta, Indonesia.

"Pesawat mengawali penerbangan pada Jumat (23/6) kemarin dan take off dari Marietta di barat laut Kota Atlanta, Georgia, AS pukul 09.00 waktu setempat, menuju San Diego, AS. Setelah melewati Samudra Pasifik, pesawat akan singgah di Kepulauan Hawai, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Guam. Pesawat diperkirakan akan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Rabu (28/6) pukul 14.24 WIB," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI R Agung Sasongkojati dalam keterangan resmi, Minggu (25/6).

Baca juga: Jet Tempur Mirage 2000 Jadi Salah Satu Pilihan untuk Perkuat TNI AU

Pesawat Super Hercules kedua TNI AU itu diterbangkan langsung oleh lima kru pabrik Lockheed Martin, terdiri dari tiga test pilot, seorang enginer, dan seorang loadmaster.

Pesawat akan menjalani penerbangan dalam lima etape ferry flight. Rute yang akan ditempuh berturut-turut pada Jumat (23/6) Marietta - San Diego (5 jam 36 menit), Sabtu (24/6) San Diego - Honolulu Hawai (7 jam 36 menit), Minggu (25/6) Honolulu - Kwajalien/Marshall Island (7 jam). Selanjutnya Senin (26/6) Kwajalien - Guam (4 jam 30 menit) dan Rabu (28/6) Guam - Jakarta (8 jam 24 menit).

Pesawat C-130 J A-1340 merupakan pesawat kedua dari lima yang dipesan pemerintah (Kemhan) untuk TNI AU.

Baca juga: TNI AU Persiapkan Pertanahan Udara di IKN

Sementara pesawat yang pertama sudah datang pada awal Maret 2023 lalu. Rencananya, pesawat ketiga akan datang pada Juli 2023, dilanjutkan pesawat keempat pada Oktober 2023, dan pesawat kelima pada Januari 2024.

Kelima pesawat akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, untuk melaksanakan tugas-tugas TNI AU dalam mendukung angkutan udara baik untuk misi Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP). (Z-1)