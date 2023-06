PKS Sejalan dengan Demokrat untuk Segera Tetapkan Cawapres Anies

PARTAI Demokrat mendorong Koalisi Perubahan untuk segera menentukan dan mengumumkan nama pendamping Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Pendapat tersebut didukung partai anggota Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Juru bicara PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi dan mendukung Partai Demokrat yang mendorong Koalisi Perubahan untuk segera mengumumkan nama bakal cawapres. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan kontestasi politik 2024.

Meski demikian, ia tetap menyerahkan keputusan kepada Anies Baswedan. Hanya, semakin cepat nama bakal cawapres pendampingnya diumumkan, menurutnya, itu semakin baik. "The sooner is better," katanya.

Dengan pengumuman nama pendamping Anies, program-program pembangunan dan hal lain dapat dibahas lebih cepat. Harapannya, persiapan untuk melaju ke kontestasi pemilu 2024 lebih matang. (Z-2)